Több százan tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemért

Vasárnap délután tüntetést tartottak a Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett alapítványi tulajdonba vonása ellen. A megmozdulást az egyetem Vas utcai épületénél hirdették meg, miután az intézmény hallgatói, oktatói és szakmai szervezetek is aggodalmukat fejezték ki a kormány rohamtempóban meghirdetett, modell-váltásnak keresztelt terveivel szemben.

„Egy operatőr nem tud bal- vagy jobboldalian komponálni” Alapítványi fenntartásba kerülhet Színház- és Filmművészeti Egyetem is. Az alapítvány kuratóriumát pedig a minisztérium nevezi ki. Az egyetem korábbi és jelenlegi hallgatóival, tanárokkal, és a szenátus által rektornak jelölt rektorhelyettessel beszélgettünk.

A tüntetés szervezői az alábbi pontokat követelték Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől:

1. A rektort továbbra is az Egyetem jelölje ki! Nevezzék ki az Egyetem által demokratikus úton megválasztott jelenlegi rektorjelöltet! 2. Kezdjenek érdemi tárgyalásba az Egyetemmel, ne hozzanak önkényes döntéseket! 3. Az alapítvány vezetőinek, azaz a kuratórium tagjainak kiválasztási jogát engedjék át az Egyetemnek!

Az eseményen részt vevő több száz fő között ellenzéki politikusok, színészek is megjelentek, illetve az SZFE tanárai közül is többen jelen voltak, írta beszámolójában az Index. Felszólalt Béres Bence harmadéves egyetemi hallgató, Hegedűs D. Géza, az egyetem oktatója, míg Tarr Béla szavait Szurdi Panni tolmácsolta. Az egyetem diákjai József Attila Levegő c. versét is előadták, majd végül kézfelvétellel megszavazták és átadták Upor László rektori megbízólevelét, amire november óta hiába vár az illetékesektől.

Kiemelt képünkön az SZFE hallgatóinak tiltakozóakciója. Fotó olvasónktól.