A Magyar Teátrumi Társaság szerint politikai okok motiválják az SZFE átalakítása elleni küzdelmet

A Vidnyánszky Attila vezette MTT levélben szállt síkra a Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett modell-váltása mellett.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) tervezett átalakítása miatt néhány nappal ezelőtt az egyetem rektor-helyettese és a Hallgatói Önkormányzat elnöke is levélben fordultak a Magyar Teátrumi Társasághoz, kérdéseiket és meglátásaikat kérve. Mint ismeretes, a hallgatók, az oktatók és egyéb szakmai szervezetek is az egyetemi autonómiát és a szakmai szempontok érvényesülését féltik a meglehetős sietséggel tető alá hozni kívánt átalakítástól, június 21-ére pedig tüntetést is szerveztek.

Kivéreztetnék a Színművészetit, de egyre többen emelik fel a szavukat az átalakítás ellen A Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlensége azóta van veszélyben, mióta a kormány rohamtempóban nekiállt átalakítani az egyetem üzemeltetését.

A Vidnyánszky Attila vezette társaság nyílt levélben közzétett válaszában azonban egyértelműen támogatja a kormány terveit, bár hozzáteszi, hogy az MTT-nek semmilyen jogi kompetenciája nincsen a kérdésben. Az MTT szerit azonban a modellváltás szükséges, ugyanis a levél szerint az SZFE infrastrukturális állapota, épületeinek, előadótermeinek minősége siralmas, a munka- és oktatási körülmények az Egyetemen gyászosak; „az SZFE oktatási munkájának minőségét a szakma jelentős többsége régóta alacsony színvonalúnak tartja”, illetve „az SZFE tudományos munkája csak egy partikuláris értéktartományban elemezhető, és ezt az értéktartományt sem az általános elfogadottság, sem az időállóság nem jellemzi”, továbbá az SZFE nemzetközi tevékenysége, kapcsolatrendszere is folyamatosan gyengül. Vidnyánszkyék szerint probléma az is, hogy az egyetemen végzett hallgatók nem szolgálják ki a magyar kőszínházi hálózatot, mivel a levél szerint „az egyetem oktatói közössége a független szféra felé orientálja a hallgatókat”.

A modell-váltás viszont szerintük stabilabb finanszírozási helyzetet tesz lehetővé, hiszen három évre előre tervezhető lesz az egyetem gazdálkodása; az intézmény oktatási-tudományos módszerei modernebbek lehetnek, továbbá növelni fogja az egyetemi autonómiát, hiszen „a közvetlen állami irányítás helyett egy szakmai alapon szerveződő alapítvány látja majd el a fenntartói feladatokat. Továbbá a modell-váltás lehetővé teheti, hogy az SZFE „nyisson az új képzési formák és irányok felé, megpezsdítse és élettelivé tegye külföldi szakmai kapcsolatait”.

Végezetül a Magyar Teátrumi Társaság levele azzal vádolja meg a tiltakozások résztvevőit, hogy valójában küzdelmüknek „politikai motivációik vannak”, amit szerintük az is alátámaszt, hogy „az SZFE modell-váltásával lényegében megegyező átalakulás előtt álló felsőoktatási intézmények egyikében sem kavart port a változás.” A levél a tavaly decemberi tüntetésekre is reagált:

Megfojtotta az állam a független előadóművészetet? Nem. Kevesebb pénz jut a független színházaknak? Nem. Beleszólt az állam a független színházakra jutó pénz elosztását végző testületek munkájába? Nem. Átláthatatlanabb lett a kőszínházak finanszírozása? Nem. Beigazolódott, hogy az állam beszántani kívánja a Nemzeti Kulturális Alapot? Nem. Leváltott egyetlen színházigazgatót is az állam? Nem. Beigazolódott, hogy a kulturális miniszter fogja kinevezni a színházigazgatókat? Nem

– fogalmaz a többek között Vidnyánszky Attila elnök által szignált levél.

Kiemelt kép: Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) elnöke az MTT tizedik közgyűlésén a Magyar Állami Operaházban 2012. november 28-án. Fotó: 24.hu/Kummer János