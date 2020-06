Új információk derültek ki a nemrég ellopott Van Gogh-festményről

Friss fotókhoz jutott Arthur Brand holland műtárgyszakértő arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek. A holland mester Tavaszi kert című, 1884-ben festett képét vitték el betörők az Amszterdamtól mintegy 30 kilométerre keletre, Laren városban található Singer Laren Múzeumból. A festményt egy időszaki kiállításra kapta kölcsön az intézmény az ugyancsak hollandiai groningeni múzeumtól.

Brandt csütörtökön elmondta, hogy aktuális képek vannak a tulajdonában, amelyeket három hónapnyi intenzív kutatás után egy meg nem nevezett forrástól kapott.

Ezek az első életjelek a festményről

– mondta Brandt, akit sikeres nyomozásai miatt „a művészeti világ Indiana Jonesaként” emlegetnek.

A fotókon a festmény a The New York Times című napilap május 30-i lapszáma mellett látható. Az egyik felvételen az alkotás hátoldala látható, ahol a mű tulajdonosváltásait dokumentálták. Brandt hozzátette: a kép elülső részén egy új karcolás is látszik.

Nincs kétségem afelől, hogy a kép valódi

– mondta a műszakértő, aki abból indul ki, hogy a tolvajok ezekkel a fotókkal keresnek vásárlót a feketepiacon. Holland médiajelentések szerint a nueneni paplak kertjét ábrázoló kép értéke akár a hatmillió eurót (kétmilliárd forint) is elérheti.

A Singer Laren Múzeum saját kollekciója főleg modernista, így neoimpresszionista, pointillista, expresszionista és kubista festők műveiből áll. A bezárás előtt azonban épp holland művészeknek szentelt időszaki kiállítást rendeztek A lélek tükre címmel az amszterdami Rijksmuseummal együttműködésben.

(MTI)

Kiemelt kép: Youtube / Franklyn Duval