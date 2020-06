Negyvenhét éves korában, súlyos betegségben meghalt Szücs Edit televíziós szakember, az RTL Klub munkatársa, aki a programigazgatásban dolgozott a csatornánál, gyakorlatilag annak elindulása óta. A hírt az RTL Híradó jelentette be a Facebookon.

Szücs Edit haláláról Alföldi Róbert is megemlékezett, aki, mint írja, nagyon szeretett vele lenni és nevetni.

Csodálatos munkatárs voltál, igazi önzetlen jóbarát, és különben is, egészen mélyen és igazul és mélyen szerethető ember. (…) És kevés olyan embert ismertem, aki ennyire imádta a színházat. Most nincs színház. És most már te sem vagy… de, ha – nem is tudom, ha van kedved, gyere, ugorj be. Bármikor, bármilyen előadásra.