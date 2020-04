Koronavírus: Lady Gaga, Billie Eilish és Paul McCartney is jótékonysági koncertet ad

Lady Gaga, Billie Eilish, Paul McCartney és még sok előadóművész részvételével, április 18-án közös jótékonysági koncertet rendeznek a koronavírus-járvány elleni harc támogatására. A műsor, természetesen, online és több televíziós csatornán lesz látható.

A One World: Together at Home című műsort Lady Gaga jelentette be, akinek jótékonysági szervezete, a Global Citizen 35 millió dollárt gyűjtött össze a koronavírus-járvány elleni harc támogatására. A műsorban fellép még Lizzo, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, Elton John, Keith Urban és John Legend is.

(Guardian)

