Idris Elba is megfertőződött koronavírussal

A Twitteren számolt be róla Idris Elba brit színész, hogy elvégezték rajta a koronavírus-tesztet, ami pozitív eredményt hozott. Ahogy a videóban mondja, jól van, teljesen tünetmentes, de izoltálta magát, nehogy terjessze a vírust. Mindenkinek ugyanezt ajánlja, és persze sok kézmosást.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020