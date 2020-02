Meghalt Yona Freidman, a Budapestről indult világhírű francia építész

View this post on Instagram

After 96 years on this earth, Yona has moved up to build a Spatial City and install some Space Chains in the sky. The Fonds de Dotation Denise and Yona Friedman, which he founded last year, will continue his work. Après 96 ans sur cette terre Yona est monté construire une Ville Spatiale dans le ciel. Le Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman qu’il avait créé l’année dernière continuera son travail. (Photo Paul Almasy, 1974).

