Állva tapsoltak Eminemnek az Oscar-gálán

Eminem Lose Yourself című száma 17 éve nyert Oscart, első rapszámként írt történelmet.

#EMINEM TAKES THE STAGE AT THE #OSCARS !!!!!! 🐐 pic.twitter.com/vZP4alJQlg

És most már azt is tudjuk, hogy kell ülve bólogatni, szinte mindenki bulizott, kivéve Martin Scorsesét. Ő majdnem elaludt.

A 8 Mérföld zenéje után az egész terem állva tapsolt. Teljesen jogosan.

Standing O for the GOAT #Eminem at the #Oscars2020 pic.twitter.com/ZhjVjMl7ZJ

— BostonSports🎙 (@Boston_Sports19) February 10, 2020