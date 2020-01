Rég láttunk annyi sztárt együtt, mint az idei Oscar-fotón

Mint minden évben, idén is megtartotta az Akadémia a 92. Oscar-gála jelöltjeinek ebédjét, melyről nem maradhatott el a már jól megszokott, közös fotó. A képen mind a 162 jelölt rajta van, aki számít, nem is tudjuk, kit emeljünk ki külön. Az biztos, hogy a Tarantino–De Niro–Dicaprio triumvirátus elég jól mutat balközépen. Bár Brad Pitt elég messze, a kép jobb szélén álldogál, így is viszonylag könnyen ki lehet azért szúrni.

Arról már írtunk korábban, hogy a felszolgált ebéd teljesen vegán menüsorral készült, ahogy a gálán is szintén csak növényi alapú vendégváró falatokkal készülnek majd.