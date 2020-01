Már biztos, hogy Bill Murray visszatér az új Szellemirtókban

Éspedig nem is holmi cameóra.

Hollywood nosztalgiavonata – rebootokkal, remake-kkel, folytatásokkal és előzményfilmekkel – tovább száguld, így a néhány évvel ezelőtti csúfos bukásként végződő női Szellemirtók után idén mozikba kerül a retróklasszikus folytatása is, a Szellemirtók: Az örökség, mégpedig az eredeti szereposztás nagy részének jelenlétével. Így nyilvánvaló, hogy Bill Murray is itt lesz. Murray, aki az említett női rebootban is feltűnt, csak éppen egy teljesen más karakterben, az idén érkező filmben egykori szerepét veszi fel újra, azaz Peter Venkmanként látjuk majd. Nem beszélve arról, hogy ott csak cameózott egyet, itt viszont fontos szerepe lesz. Egykori társai, Dan Aykroyd és Ernie Hudson szintén visszatérnek, ám a csapat nem lesz teljes, ugyanis a negyedik társukat alakító Harold Ramis 2014-ben meghalt. Murray meg is említette kollégája hiányát a Vanity Fairnek adott interjújában.

Nos, egy ember mínuszban vagyunk. Ez a helyzet. És ez a történet, amit elmesélünk, a történet, amit írtunk

– mondta Murray, kiemelve, hogy bár minden visszatérő régi karakternek fontos szerepe lesz, az is tény, hogy most nem ők lesznek a főszereplők. Ezzel együtt a fentiekből egyértelműnek tűnik, hogy a film erősen kapcsolatban lesz majd a múlttal és fejet hajt majd az eredeti két film előtt. Murray érzelmes és érdekes történetet ígér, amelyben beszélnek a család fontosságáról is – bár remélhetőleg nem fejlődik Halálos irambanná a film -, ami érthető is, ha abból indulunk ki, hogy a rendező Jason Reitman annak az Ivan Reitmannak a fia, aki az első két Szellemirtók-filmet rendezte.

A Szellemirtók: Az örökség júliusban érkezik a mozikba mások mellett Paul Rudd-dal és a Stranger Things Finn Wolfhardjával.

