Dósa Richárd az Animal Cannibalsből: Ne legyen már szitokszó az állami pénz!

Az Animal Cannibals tagja, Dósa Richárd, művésznevén Ricsipí 2016-ban került a Nemzeti Kulturális Alap könnyűzenei kollégiumának élére, idén jár le a mandátuma. A 444-nek adott interjújában erről, a pályázati rendszerről és arról is beszélt, miért lenne ciki Ákosnak nem adni támogatást.

Én, illetve azok akik a kollégiumban ültek, egyikünk sem írt dalt úgy, hogy azt valaki kifizette neki előre. Azt gondolom, hogy az alkotáshoz nem kell feltétlenül pénz. Ahhoz ihlet kell, és belső indíttatás […] Az Artisjustól kapott pénzt nem oszthatjuk ki akárhogy. Meg van határozva, hogy pontosan mennyit kell költenünk alkotásokra

– mondta a rapper, aki hozzátette, nekik a szakmai teljesítményt kell nézniük elsősorban, nem csak azt, hogy valaki rászorul-e a támogatásra. Elmondása szerint 95%-ban olyan produkciókat segítenek, amik nélkülük nem vagy csak nagyon nehezen valósulnának meg.

Arra a kérdésre, hogy Ákos pályázatánál miért nem akadtak fent, Ricsipí azt válaszolta, „úgy voltunk vele, hogy Ákosnak nem adni, a szakmai elismerései mellett, az ciki”.

A rapper szerint több olyan rapper is pályázik és kap NKA-támogatást, akik közül több is kormánykritikus, ezért is esik neki rosszul, hogy Funktasztikus durván nekiment, amikor azt mondta, „megbocsáthatatlan bűn, hogy szövegkönyv helyett számlakönyv van” és ilyen máshol nincs, hogy befutott rapsztároknak még pénzt adnak az új generáció tagjai helyett.

A butaság esik rosszul, meg a tudatlanság. Hogy kevés információ alapján ítélnek és fröcsögnek emberek. Magyarország tíz legjobb rappere közé sorolom Funktasztikust. Akármit mond rólam, akármiről szólnak a dalai. Az viszont zavar, hogy olyan dolgokat állít, ami nem igaz

– fogalmazott, majd hozzátette, szó nincs arról, hogy a rapperek azért nem írnak kritikus dalokat, mert az NKA-ba be vannak csatornázva.

Szerintem Magyarországon nincs olyan rapper, akinek meg lehetne mondani, hogy miről rappeljen. Ilyen nincsen.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI