Az év elején indul az RTL Klub új, kosztümös sorozata

Az RTL Klub közleményében írta meg, hogy január elsején jön az új telenovellája, a Bátrak földje. Akinek pedig van RTL Most+ szolgáltatása, az a két ünnep között is megnézheti az első pár részt.

A sorozatot az a Kalamár Tamás jegyzi, aki a Barátok közt és a Szeress most! producere is volt, illetve neki köszönhetjük az Oltári csajokat is. Rajta kívül Ondruss Ilona szintén dolgozott a Bátrak földjén producerként.

A történet 1865-ben játszódik, egy fiktív helyszínen, Rokoczán, ahol maga a Rokoczay család lánya (Szász Júlia) keveredik egy szerelmi négyszögbe. Szász Júlián kívül játszik még a sorozatban Tóth Ildikó, Fodor Annamária, Csőre Gábor és Jaskó Bálint is.

A premier elsején lesz, aztán hétköznaponként, este kilenckor megy majd a Bátrak földjén.

Kiemelt kép: RTL Klub