Műsorváltozást jelentett be csütörtökön az RTL Klub, mely az e és jövő heti műsorrendet érinti, írja a Media1. A változás értelmében csütörtök estétől 20.05-kor kezdődik a Drága örökösök, 21.15-kor a Nyerő Páros, míg a Barátok közt 22.55-től látható. A változás alól egyetlen kivétel a péntek esti Nyerő Páros adása, amely 21.20-kor kezdődik majd. A csatorna emellett azt is jelezte, hogy változások lesznek a Barátok közt utáni műsorok kezdési időpontját illetően is.

Kiemelt kép: RTL Klub