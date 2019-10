Guillermo del Toro produceri keze alatt készült el Scott Cooper Antlers című filmje, amit 2020-ban mutatnak be. A horror egy agancsos lény és egy kisfiú kapcsolatát mutatja be. A filmhez most érkezett előzetes.

A fiú megcsonkított állatokkal babrál, és a titokzatos gyerek egy helyi tanárnak és seriffnek is feltűnik. A főszerepeket Keri Russell, Jesse Plemons és Jeremy T. Thomas játsszák.

