A Marvel főnöke új Star Wars-filmen dolgozik

December 20-án mutatják be az új Star Wars-trilógiát lezáró filmet, de természetesen a Disney gondoskodik róla, hogy a rajongók a következő években, évtizedekben (sőt, évszázadokban) se maradjanak kontent nélkül. És nemcsak az élőszereplős sorozatról, a Mandalorianról van szó, de a stúdió boszorkánykonyhájában már készül a Star Wars-filmek következő generációja is. A Hollywood Reporter információi szerint ebben Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke lesz a Lucasfilmet irányító Kathleen Kennedyék segítségére, aki nemcsak azt tudja, hogy kell egy filmes univerzumot a végtelenségig bővíteni, de elkötelezett Star Wars-rajongó is. A projektről egyelőre nem sokat tudni, de a lap információi szerint Feige már megkeresett egy híres színészt egy szerepajánlattal.

Kiemelt kép: AFP