Szebeni István szerint muszáj volt kés alá feküdnie

Csütörtökön számoltunk be róla, hogy visszérműtéten esett át a TV2 műsorvezetője, Szebeni István. A Tények egyik műsorvezetője az operáció után a Facebookon köszönte meg a sok támogatást, később pedig a Blikknek is nyilatkozott.

Már most is okozott fájdalmat, nem tudtam sportolni miatta, de ha elhanyagolnám, abból nagyobb baj is lehetne. Egy repülőúton például trombózist okozhat, nem is beszélve, hogy szétpattanhat, ami szintén nagyon veszélyes. Van egy négyéves kisfiam, egy ilyen döntést miatta is meg kell hoznom, ezért döntöttem az operáció mellett, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban jó kezekben vagyok