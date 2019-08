Deadpool is reagált a Marvel és a Sony szétszakadására

Szerdán írtuk meg, hogy Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke és a Sony nem tudtak megegyezni a Pókember terveit illetően, ezért Feige nem kíván producerként közreműködni a következő Pókember-filmen, így nagy valószínűséggel a Marvel is kihátrál az együttműködésből.

Sejteni lehetett, hogy sokan fognak reagálni a hírre, számos rajongó fejezte ki csalódottságát a közösségi médiában. Volt olyan, aki egyenesen a nemrég a Foxot felvásároló Disneyhez került Deadpool-filmek sztárjához, Ryan Reynoldshoz fordult, hogy segítségen kérjen tőle.

– írta, melyre egyértelmű és lehangoló válasz érkezett a színésztől:

You can. But you can only see it in my heart.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2019. augusztus 20.