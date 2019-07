Ejtették a szexuális zaklatás vádját Kevin Spacey ellen

Múlt héten számoltunk be róla, hogy ejthetik a szexuális zaklatás vádját Kevin Spacey ellen. Ez mostanra biztosra vált, a Guardian azt írja, hogy szerdán ejtették az ügyet Massachusettsben. A színész ellen tavaly decemberben emeltek vádat egy 2016-ban történt zaklatási üggyel kapcsolatban, miszerint az akkor 59 éves színész leitatott és megfogdosott egy 18 éves fiút, akivel egy étteremben találkozott.

A vádló szerint szóba elegyedtek, iszogattak, majd egy ponton Spacey fogdosni kezdte a fiú nemi szervét, melyről utóbbi azt állította, videofelvétele is van, melyet snapchaten el is küldött a barátnőjének, akivel az este folyamán több üzenetet is váltott sms-ben.

Később azonban kiderült, a vádló adatokat törölt a telefonjáról, mely az egyik fő bizonyítéknak számít az ügyben. Ez bűncselekménynek minősülhet az amerikai alkotmány egyik kiegészítése szerint, mely azt mondja ki, hogy senki sem köteles semmilyen ügyben saját maga ellen vallani, így végül a teljes vád megdőlt és ejtették az ügyet.

Kiemelt kép: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP