Rambo nyugdíjba vonult, de töretlen erővel tudja bevetni magát

Szeptemberben, 37 évvel az első rész után kerül a mozikba a Rambo 5: Last Blood, melynek most megérkezett a nem Cannes-ból kiszivárgott, hivatalos előzetese. A történet szerint a már nyugdíjba vonult John Rambo (Sylvester Stallone) két lányát elrabolja egy mexikói drogkartell, így mégis be kell vetnie magát.

Stallone mellett Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta és Yvette Monreal is feltűnik majd a filmben , melynek forgatókönyvét Matthew Cirulnick és Stallone írta, rendezője pedig Adrian Goldberg.

A Rambo 5: Last Blood szeptember 20-án kerül bemutatásra a hazai mozikban.

