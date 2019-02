A Disney szerint közelgő filmjeik szinte felét nők rendezik

A héten többször is írtunk arról, hogy igaz, hogy lassa, de Hollywood végre észbekapott és összefog a női rendezőkért. Ennek érdekében több mint 50 hollywoodi producer, köztük Reese Witherspoon, J.J. Abrams és Jordan Peele is csatlakozott a Timesupx2 nevű mozgalomhoz, melynek célja legalább egy női rendezőnek munkát adni az Egyesült Államokban az elkövetkező 18 hónapon belül. Az összesítések szerint ugyanis az elmúlt évtized legnagyobb bevételt hozó filmjeinek összesen négy százalékát rendezték nők.

A Universal stúdió elsőként fogadta el az úgynevezett 4 Percent Challenge-t. A Screen Rant azt írja, hogy a Disney elnöke, Robert Iger elmondta, a stúdió tulajdonképpen meg is nyerte a kihívást, mivel bejelentett filmjeik 40%-át nők rendezik. Ez azt jelenti, hogy az említett 50 filmből 20-at női rendező jegyez elvileg. A Slasfilm megpróbálta leellenőrizni, valóban így van-e és arra jutottak, hogy bár tényleg kijön számban ez az adat, de arról mindenki megfeledkezett, hogy sok filmben a nőket társrendezőként jegyezték egy-egy férfi rendező mellett:

Many have contacted us about accepting the 4% challenge, but I’m proud to say 40% of @DisneyStudios’ upcoming movie slate is being directed by women and we are striving for more!

— Robert Iger (@RobertIger) January 31, 2019