Mindenkit óva intenek attól, hogy utánozzák a Madarak a dobozban főhősét

December 21-én került fel a Netflixre Susanne Bier Madarak a dobozban című filmje. A Josh Malerman azonos című regényéből készített alkotásban egy rejtélyes erő jelenik meg a Földön, mely rengeteg ember halálát okozza, ha azok rápillantanak. A Sandra Bullock által alakított főszereplő éppen szerelmes lett és új életet kezd, de az idill nem sokáig tart, két gyermekével menekülni kényszerül. Azonban a biztonságot jelentő menedékig bekötött szemmel kell megtennie az utat.

A film kapcsán most veszélyes kihívás kezdett el terjedni, melynek lényege, hogy a kihívott félnek ugyanúgy, bekötött szemmel kell különböző feladatokat végrehajtania, mint Bullock karakterének, írja a Hollywood Reporter. Ez odáig fajult, hogy a Netflix most közleményben is arra kéri a rajongókat, ne utánozzák le a feladatokat.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019