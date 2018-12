Harvey Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel

Újabb gyomorforgató történet került elő a Weinstein-ügyben: egyik áldozata arról számolt be, hogy a producer azzal dicsekedett, lefeküdt Jennifer Lawrence-szel, akinek ezért indult be a karrierje.

Egy fiatal színésznő, akit a perirat nem nevez meg, azt állítja, Harvey Weinstein durván zaklatta szexuálisan, és azzal akarta rávenni a szexre, hogy azt állította, Jennifer Lawrence is annak köszönheti sikereit, hogy lefeküdt vele. Az állítás egy új per nyomán került napvilágra, melyben az áldozat egy 2013-ban történt esetet mesél el. Az áldozat a Sundance fesztiválon találkozott Weinsteinnel, aki a hotelszobájába hívta, hogy karrierlehetőségekről tárgyaljanak. Nagyjából két órán át beszélgettek, amikor a nő a mosdóba ment, ám legnagyobb döbbenetére Weinstein rányitott. Először azt hitte, véletlenül, ám a producer a helyiségbe lépve letolta a nadrágját, elővette péniszét, és maszturbálni kezdett, és arra utasította az akkor huszonkét éves nőt, hogy engedje, hogy Weinstein nézze őt, közben pedig egyre trágárabb dolgokat mondott neki, és egyre közelebb jött, olyannyira, hogy végül egészen a nő fölé magasodott szoknyájára ejakulált. A színésznő állítása szerint a sokktól mozdulni sem bírt, szóban viszont többször tiltakozott, nemet mondott, eredménytelenül.

Nem ez volt az egyetlen eset: később, egy filmpremier utáni partin a producer megfogdosta a nőt, egy másik alkalommal pedig azzal, hogy egy szövegkönyvet akar neki adni, az irodájába hívta, ahol a nő tiltakozása ellenére Weinstein erőszakosan orális szexet végzett rajta. Amikor a nő sírni kezdett, Weinstein azzal kezdte győzködni, hogy ő csak segíteni akar neki, és azt firtatta, hogy színésznő akar-e lenni egyáltalán, hiszen ezt az álmát csak ő segíthet beteljesíteni.

Jennifer Lawrence-szel is lefeküdtem, és nézd meg, hol tart már, épp most nyert Oscart!

– mondta a nőnek, aki pár héttel később szembesítette a zaklatásaival, ám a férfi közölte vele, hogy ne legyen már annyira prűd, hiszen nem is szexeltek, majd megfenyegette, hogy ellehetetleníti a karrierjét, és a későbbiekben is többször zaklatta a nőt szexuálisan. Weinstein jogi képviselője nem reagált rögtön a per tartalmára, később azonban úgy nyilatkozott, hogy azért nem válaszoltak a vádakra, mert azok kizárólag a sajtó figyelmét akarták felkelteni amellett, hogy Weinstein megszégyenítésére irányultak. Az ügyvéd hozzátette, Weinstein sajnálja, hogy Lawrence-t, akivel tiszteletteljes szakmai kapcsolatuk volt, belerángatták ebbe az ügybe, melynek minden állítása hazugság.

Jennifer Lawrence közleményben reagált a perben felmerült állításra.

Megszakad a szívem minden nőért, aki Harvey Weinstein áldozata lett. Soha nem volt vele semmilyen kapcsolatom, kizárólag szakmai. Ez az ügy is szép példája azoknak a ragadozó taktikáknak és hazugságoknak, amiket nők tucatjainak behálózására használt.

– áll a szövegben.

via Vulture, kiemelt kép: Getty Images / /Dave J Hogan