Január 2-án indul a Legyen Ön is milliomos! a TV2-n 💵 Szerinted gazdára talál majd az ötven millió forint? 😉 #legyenonismilliomos #kviz #tv2

