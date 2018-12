Képregénykönyvtár nyílik Budapesten

A többségnek valószínűleg Pókember, Superman és esetleg a Kázmér és Huba jut eszébe, ha meghallják a képregény szót. Pedig ennél sokkal több mindenről van szó a gyakran kilencedik művészetként is emlegetett műfaj kapcsán. Hogy mennyi mindenről is, azt innentől kezdve a Nem Adom Fel Kávézó és Étteremben nyíló KépregényKönyvtárban tapasztalhatjuk meg, írja a hvg.hu.

A december 13-án nyíló, Magyarország első Közösségi KépregényKönyvtára a médium sokféleségét szeretné bemutatni, illetve elérhetővé tenni a különböző stílusú, műfajú képregényeket. Célja az is, hogy a fősodorbeli ábrázolásmódok és témák mellett a kifejezésmódok és történetek sokszínűségét is megmutassák azoknak, akik esetleg eddig nem olvastak képregényt.

A KépregényKönyvtár közösségi, tehát magánemberek saját köteteit és kiadók felajánlásait tartják a polcokon. A képregényeket helyben lehet majd olvasni, kölcsönzésre nincs lehetőség. A közösségi jelleghez az is hozzátartozik, hogy a szervezők várják a kiadók és magánemberek felajánlásait – a képregények akár rövid időre is bent tarthatók. Különösen várják azokat a címeket, amikből kevés példány található az országban, hiszen így mások is hozzáférhetnek.

