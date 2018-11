Hátborzongató szörnyek várnak ránk Guillermo del Toro új horrorfilmjében

Októberben kezdték el forgatni a Scott Cooper rendezésében készülő, Antlers című horror-thrillert. A film produceri feladatait az Orscar-díjas A víz érintését jegyző Guillermo del Toro végzi, de a most érkezett az első forgatási képeket elnézve a munkássára elég erősen jellemző groteszk lények és szörnyek itt is feltűnnek majd szép számban. Az Instagramon most néhány rajzot és forgatási fotót is megtalálhatunk a különböző lényekről és szereplőkről:

A film főbb szerepeiben Keri Russell és Jesse Plemons lesznek majd láthatók, de feltűnik majd mellettük Jeremy T. Thomas is. A történet egy oregoni tanárról (Russell) szól, aki külön foglalkozni kezd egy furcsa és rejtélyes diákjával (Thomas), de „túl későn jön rá, hogy a fiú olyan titok birtokában van, mely kulcsfontosságú a város túlélése szempontjából”.

Kiemelt kép: Chris Delmas / AFP