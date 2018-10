Csúcsokat dönt Amerikában Török Ferenc új filmje

Bemutatója után egy évvel is folytatja amerikai diadalútját Török Ferenc 1945 című filmje. A Rotten Tomatoes-on 97%-ra értékelt történelmi film az elmúlt 18 hónapban Amerikában bemutatott filmek közül az 5. legjobbra értékelt alkotás, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a bostoni West Newton Cinemában már 42 hete műsoron van. A filmet már több mint 40 országban forgalmazzák világszerte, nemrég az argentin mozikban mutatták be és október 12-től az Egyesült Királyságban is megtekinthető.

Az 1945 mellett a Ruben Brandt, a gyűjtő című, új magyar film is forgalmazásra fog kerülni Észak- és Latin-Amerikában is és hamarosan Nemes Jeles László Napszállta című filmjét is bemutatják Amerikában.

Amerikában is óriási siker az 1945 Török Ferenc sokszorosan díjnyertes történelmi filmjét, az 1945-öt az amerikai filmes sajtó is imádja, sorra érkeznek a méltató kritikák.

Kiemelt kép: KATAPULT FILM / COLLECTION CHRISTOPHEL