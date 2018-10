Modern műalkotásnak is beillő irodaház nyert rangos építészeti díjat

A Norman Foster + Partners által tervezett épületegyüttes a Bloomberg európai központjának ad otthont.

A Brit Építészek Királyi Intézete (RIBA) minden évben díjjal emeli ki a megelőző tizenkét hónap az építészet fejlődésében legnagyobb szerepet játszó épületét. Az 1996-ban alapított, 2015 óta csak a szigetországban megvalósuló tervek közül választó Stirling Prize eddigi díjazottjai közt korábban a nemrég elhunyt Will Alsop Peckham könyvtárát (2000), a mozgatható Gateshead Millenium hidat (2002), az Uborkaként is emlegetett londoni 30 St Mary Axe-et (2004) is megtalálhatjuk, az idei győztes pedig tökéletesen illeszkedik a sorba, hiszen a zsűri a pénzügyi- és médiaóriás Bloomberg Londonban megszületett európai központját találta a legjobbnak.

Az építőművészet Oscarjának számító Pritzker-díjat is bezsebelt, a már említett londoni Uborkát, illetve a Reichstag üvegkupoláját, az Apple új központját és egy sor szürreális épületet is megálmodó Sir Norman Foster (1935-) irodája által egymilliárd fontos (370 milliárd forint) keretből létrehozott két irodaépület utcai homlokzatai, illetve belső, kétszáztíz méter hosszan kanyargó központi bronzlépcsősora Foster többi alkotásához hasonlóan megosztja az embereket, energiatudatossága előtt azonban mindenképp illik fejet hajtani, hiszen

a Bloomberg London minden idők legmagasabb értékét, 98,5 százalékot ért el a fenntarthatóságot mérő BREEAM skálán,

köszönhetően a beépített több mint félmillió LED-fényforrásnak, a passzív szellőzésnek, a tetőn összegyűjtött esővizet hasznosító vécéknek, illetve a fényterelőként, természetes hűtőfelületként és akusztikát javító elemekként is hatásos két és fél millió mennyezeti alumínumsziromnnak.

Az átlagos irodakomplexumoknál hetven százalékkal alacsonyabb víz-, illetve negyven százalékkal mérsékeltebb energiafogyasztású tornyok tökéletesen illenek a vállalatot alapító milliárdos, három cikluson át New Yorkot is vezető Michael Bloomberg világképébe, aki a megnyitón elmondta,

“a vállalatoknaknak fontos szerepe van a bolygó megmentésében. Számos, a miénkhez hasonló méretű cég egy üveg felhőkarcolót építtetett volna, mi viszont a jó szomszédi viszonyra helyezzük a hangsúlyt, hiszen tudjuk, hogy csak vendégek vagyunk Londonban.”

A XXI. század technológiái mellett az épület kétezer éves nyomokat is felvonultat: alagsorában látogathatóvá váltak a korábban itt állt irodaház miatt 1954-ben néhány méterrel odébb költöztetett I. századi Mithrász-templom romjai, de az építés során talált tizennégyezer római tárgy – köztük a legidősebb, Angliában talált írásos emlékek – egy részét is itt álították ki.

A modern művészeti alkotásokat is felvonultató nyolcemeletes tömbökkel Foster és irodája egyébként már harmadszor nyerte el a RIBA Stirling-díját: korábban az Uborka (2004), illetve az egykori duxfordi katonai repülőtéren létrehozott Imperial War Museum (1998) miatt tüntették ki őket, de a huszonkét éve alapított címért hét alkalommal, összesen kilenc munkájukkal is versenyben voltak.

Az épületről még több fotó a tervezők honlapján érhető el,de a terek 360 fokos panorámavideón is körbejárhatók.