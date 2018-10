Tarantino és Kubrick ihlette szavak kerültek az Oxford szótárba

Az Oxford Angol Szótár legutóbbi kiadása 100 új, filmhez kapcsolódó szócikket tartalmaz, köztük a legbefolyásosabb filmkészítők némelyikének nevéből melléknévvé alakított változatát.

Ilyen például a Mechanikus narancs rendezője, Stanley Kubrick a szótárba melléknévként bekerült szócikke, a Kubrickian, magyarul kubricki. Ez, leírása szerint azt jelenti, hogy „aprólékos maximalizmus, a filmalkotás technikai vonatkozásainak mesteri elsajátítása, különböző műfajokon átívelő, atmoszférikus vizuális stílus a filmekben” – olvasható az nme.com-on.

In today's update we've added over 100 words & phrases from the world of cinema to the OED, including 'Tarantinoesque', 'gag reel', and 'edge-of-your-seat': https://t.co/wqyHY86cWV pic.twitter.com/eRHCGeCDAn

