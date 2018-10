John Krasinski végre lerázta magáról a helyes fiút az Office-ból

Nagyon úgy tűnik, hogy 2018 Hollywoodban végre John Krasinski éve. A színész, akit hosszú éveken át az Office Jim Halpertjeként ismert a nézők túlnyomó többsége, az idén színészként, rendezőként és producerként is egyaránt a filmipar nagyágyúi közé került. Pedig nem olyan régen még úgy is emlegették, mint Emily Blunt kevésbé ismert férjét.

Bár a felületes szemlélőnek akár úgy is tűnhet, John Krasinski hirtelen került a legmagasabb ligába, a folyamat nem egyik pillanatról történt, hanem a színész keményen dolgozott azon, hogy kitörjön Jim Halpert börtönéből, és ennek most ért be a gyümölcse. Filmje, a Hang nélkül, amit rendezőként és főszereplőként is jegyez, az év egyik legnagyobb filmes sikere, miközben színészként egyre komolyabb produkciókban kap főszerepeket, és nem csoda, hogy Krasinskit a Time nemrég beválasztotta a világ 100 legbefolyásosabb embere közé.

A színész pályája lehet, hogy nem ívelt fel rögtön üstökösszerűen az Office sikere után, mint ahogyan azt sokan várták volna, de visszatekintve látható, Krasinski nagyon is tudatosan alakította a karrierjét, és ami esetleg annak idején bukkanónak tűnhetett (amikor például Chris Evans kapta helyette Amerika Kapitány szerepét), az utólag pont látható, hogy jót tett neki. Egyáltalán, a róla készült portrécikkek és az interjúi alapján John Krasinski pontosan az a bizalomgerjesztő és jóképű amerikai fiatalember, akinek előbb vagy utóbb úgyis minden összejön. Még úgy is, hogy egy általa szívesen mesélt anekdota szerint volt olyan brit határőr, aki egyszerűen nem akarta elhinni neki sem azt, hogy ismert színész, sem pedig azt, hogy ő a gyönyörű és népszerű Emily Blunt férje.

Értetek izgulok, nem magam miatt

A bostoni katolikus családból, lengyel apától és ír anyától származó Krasinskivel gyerekként sem volt soha probléma: „Minden héten templomba mentünk, rendesen megírtam a leckéimet, patyolattiszta fiatalkorom volt” – mondta a Timesnak. Egy jó nevű egyetemre járva arra is volt ideje, hogy kosáredzéseket tartson gyerekeknek, miközben drámaírást tanult, de egyetem után ráfeküdt a színészetre is. Kisebb tévés- és reklámfilmszerepek után 2004-ben a The Office (A hivatal) amerikai változatával jött el a kiugrás ideje: Krasinski kapta meg a scrantoni papírforgalmazó cég kallódó helyes fiúja, Jim Halpert szerepét, aki nagyjából az egyetlen normálisnak nevezhető ember a főbb szereplők közül.

Ebben is a segítségére volt egy véletlen: a meghallgatásra várakozva egy ismeretlen férfi megkérdezte, hogy izgul-e, mire Krasinski azt válaszolta, nem ideges, mert vagy megkapja a szerepet, vagy nem. „Viszont akik miatt valóban izgulok, azok a sorozat készítői, mert az amerikaiak rendszeresen elrontják a csodás brit sorozatokat” – folytatta Krasinski, mire a férfi bemutatkozott neki: ő volt Greg Daniels, a sorozat egyik alkotója. Az akkor még kezdő színész egyből megbánta az őszinteségét, pedig később kiderült, pont az volt az egyik ok, amiért végül megkapta a szerepet.

via GIPHY

Szerencsére Danielsék nem szúrták el, és az amerikai Office nemcsak, hogy nem hozott szégyent Ricky Gervaisék sorozatára, hanem új rétegekkel és ötletekkel is tudta gazdagítani azt. Arról már megoszlanak a vélemények, hogy nem húzták-e kicsit túl sokáig a sorozatot, és nem kellett-e volna korábban befejezni, de a nézettség túlságosan is nagy úrnak bizonyult. Jim Halpert pedig az egyik legnépszerűbb karaktere lett a sorozatnak, a védjegyszerű, „hát ezekkel az idiótákkal kell dolgoznom” grimasza azóta is gyakran feltűnik a közösségi médiában. Sőt, Krasinski nemcsak színészként működött közre az Office sikerében, hanem ő forgatta a főcímbeli scrantoni felvételeket, és a későbbi évadokban rendezett is pár epizódot.

A siker azonban veszélyt is rejtett magában, hiszen innentől kezdve ő lett „az a helyes srác az Office-ból”, és számos sorozatszereplő mesélhet arról, egy-egy ilyen szerep hogyan tudja örökre beskatulyázni az adott színészt. Krasinski ezt úgy próbálta elkerülni, hogy elvállalt és eljátszott mindent, amit csak tudott: eleinte kisebb filmszerepekkel kínálták meg, olyan filmekben, mint a Bőrnyakúak vagy a Holiday, majd a Nászfrász című vígjátékban már ő volt az egyik főszereplő, Robin Williams és Mandy Moore mellett. 2009-ben pedig már ő játszotta Maya Rudolph férjét az Amerikában utazgató házaspárról szóló Továbbállókban, és a következő években végképp meggyőzött róla mindenkit, hogy ő legalább annyira film-, mint amennyire sorozatszínész.

Ugyancsak 2009-ben rendezőként is bemutatkozott, noha első filmje, a David Foster Wallace novellaciklusából készült Brief Interviews with Hideous Men nem bizonyult sikeresnek, de mégis nagy lépés volt, majd három évvel később forgatókönyvíróként is szintet lépett: ez volt a Matt Damon főszereplésével készült Ígéret földje, melyben Krasinski szerepelt is. Ekkor már az Office utolsó évadát forgatták, és Krasinski el is mondta később a New York Timesnak, hogy kifejezetten félelmetesnek érezte, mi lesz vele a nyolc éven át biztos hátteret nyújtó sorozat nélkül.

Emily Blunt férje

Ekkor már két éve a brit színésznő, Emily Blunt férje volt, és miközben a felesége egyre komolyabb filmekben kapott főszerepeket (Az ifjú Viktória királynő, Sorsügynökség, Ötéves jegyesség), Krasinskinak úgy tűnt, mintha nem indult volna be így a karrierje. Különösen feltűnő lett ez az Office befejezése utáni egy-két évben, amikor Blunt sorozatban szerepelt olyan kasszasikerekben, mint A holnap határa, a Vadregény vagy a Sicario, míg Krasinskinak leginkább csak szinkronszerepek jutottak.

Valójában ezalatt Krasinski egy produkciós céget alapított, és inkább kreatív szakemberként dolgozott, egyik ötletéből, a Lip Sync Battle-ből népszerű tévés valóságshow is lett (Playback Párbaj címmel az RTL Klub próbálkozott a magyar változattal, az már kevésbé lett sikeres). Bemutatkozott aztán filmproducerként is, méghozzá a két Oscarral is jutalmazott A régi város című filmmel, csak hát a producerek nevét, pláne arcát a kutya sem szokta nézni, pedig még a film alapötlete is tőle származott. De Krasinski nagyon is jelen volt a szakmában, csak ritkábban lehetett látni a megszokottnál.

Nem hanyagolta el azonban a színészetet sem, olyannyira, hogy végül itt is sikerült szintet lépnie: a Jim Halpert-skatulyából való kitörés talán legfontosabb momentuma az volt, amikor elvállalta Michael Bay 13 óra: Bengázi titkos katonái című akciófilmje főszerepét. Ezzel nemcsak mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy John Krasinski nem egyenlő Jim Halperttel, és sokoldalúbb színész annál, hogy kizárólag ártalmatlan hétköznapi srácokat játszhasson, hanem a szerephez ki is kellett gyúrnia magát, és új képek, valamint rajongó cikkek jelenhettek meg róla a női oldalakon.

A nyerő páros

És így érkeztünk el 2018-hoz, amikor kisebb szünet után áprilisban bemutatták a Hang nélkült, melyet Krasinski rendezett, ráadásul együtt szerepelt benne a feleségével. Ez a horror lett a tavasz egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó filmje, mellyel Krasinski végre beléphetett az A-listás hollywoodi színészek közé. „Sose gondoltam volna, hogy valaha egy nagystúdiós filmet, vagy horrorfilmet csinálok, vagy pláne egy közös filmet a feleségemmel” – mondta erről Krasinski utólag, de a jelenleg lassan 335 millió dolláros bevétel is azt igazolja, érdemes volt. Ezzel mellesleg a Krasinski-Blunt házaspár Hollywood valódi power couple-jai közé került – talán a Brad Pitt, Angelina Jolie páros válása óta a legkomolyabb trónkövetelők.

Ekkor már tudni lehetett, hogy Krasinski főszereplésével készül az Amazon nagy őszi dobásának szánt, augusztus végén bemutatott, nyolc részes, nagy költségvetésű Tom Clancy’s Jack Ryan, melyben ezúttal ő alakítja a CIA zseniális elemzőjét, Jack Ryant, akit korábban már Alec Baldwin, Harrison Ford és Ben Affleck is eljátszott. Tom Clancy főhősét, az elemzőből akcióhőssé avanzsáló, illedelmes és okos Ryant az alkotók egy iszlám terrorista csoporttal eresztették össze, Krasinski pedig megpróbálta visszahozni a lassan elfeledett igazi hőst a jószándékú, fejlett igazságérzettel megvert Ryannel. A sorozat még el sem indult, amikor az Amazon – nyilvánvalóan Krasinski népszerűségére is építve – már berendelte a második évadot.

Krasinski pedig nem áll le: The King of Oil címmel dolgozik egy új filmen, melynek a producere egész biztosan ő lesz, de talán még rendezni is fogja, a főszereplő pedig jó barátja, Matt Damon. És igen, Krasinski nem zárkózott el az Office folytatásától sem: „Egy kicsit aggódom Jim miatt, és nagyon szeretném, ha a show nagyszerű írói elmondanák, mi történt vele” – mondta a Varietynek. Hogy lesz-e ebből bármi is, azt egyelőre még nem tudni, az igazi üzenet azonban az: John Krasinski most már akár vissza is mehet Jim Halpertnek, mert már egyáltalán nem fenyegeti a beskatulyázás veszélye.