Középkori templomokon megszokott részlet került a hatvanas évek egyik budai irodaházára

Díszes vízköpőket jó eséllyel már mindenki látott: az ókori birodalmak, így az etruszkok, az egyiptomiak, a rómaiak és a görögök épületein is feltűntek már állatokat formázó, a tetőkre kerülő esővizet az épületek falától minél messzebbre irányító, üreges szobrok, leggyakrabban azonban középkori templomokon tűntek fel.

A szerzeteseket, ördögalakot, egzotikus, vagy épp jól ismert állatokat mintázó alakok szép lassan aztán kikoptak az építészet fősodrából, noha a historizmus jegyeit magukon viselő épületeken – így az amerikai felhőkarcolók ezrein, vagy épp funkció nélkül az épp most megújuló Párisi udvar homlokzati tornyain – még a XX. században is feltűntek.

Alkalmazásukra Magyarországon is találunk példákat, azt azonban jó eséllyel kevesen gondolnák, hogy

egy, a hatvanas évek hajnalán megálmodott irodaház falán is helyet kaptak.

Pedig így történt: a Magyar Autóklub a nyüzsgő Margit körúttól néhány lépésnyire, a Rómer Flóris utca aljában álló egykori székházán egyenesen kettővel is találkozhatunk. Ismeretlen Budapest sorozatunk mai epizódjában velük ismerkedünk meg.

Az 1963-1964-ben a washingtoni Magyar Nagykövetséget is tervező Mányoki László és az Almássy téri Szabadidőközpont megszületésében részt vett Jakab Zoltán (KÖZTI) tervei szerint megvalósult, három épületből álló irodaházegyüttes A jelű épületének oldalhomlokzatán lévő szörnyek Kiss Kovács Gyula (1922-1984) szobrászművész munkái:

Az alkotó

A Sidló Ferenc és Pátzay Pál növendékeként szobrásszá érett Kiss Kovács Gyula kétszer is kapott Munkácsy-díjat (1965, 1971), 1977-ben pedig az érdemes művész címet is megítélték neki. A szocializmus sokat foglalkoztatott művészeként az éremművészet, a kisplasztika, de a monumentális köztéri szobrászat terén is alkotott, változatos technikákat használva. Legismertebb munkái a pákozdi csata emlékműve (1951), a Madách Színház épületdíszítő szobrainak egy része (1961), valamint az egri Gárdonyi Géza Színház díszei (1963).