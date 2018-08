Hozzávágtak egy Bibliát a rapperhez koncert közben, elkezdte olvasgatni a színpadon

Connecticutban adott elő Lil Uzi Vert, amikor egy rajongója feldobott neki a színpadra egy Bibliát. A sátánista képi világgal is nyomuló rappernek, aki alig egy hónapja mondta azt a közönségének, hogy vele együtt fognak pokolra jutni, viszont bejött a gesztus, mert habár folytatta a műsort, rappelés közben kinyitotta könyvet, és a színpadon állva böngészni kezdte.

Hirtelen megtért volna Lil Uzi Vert? Vagy csak a mormonok próbáltak ki egy drasztikusabb igehirdetési módszert, és tetszett neki a tettrekészség? Vagy csak azon gondolkodott, hogy el tudna-e rappelni egy részletet a Jelenések Könyvéből?

During Lil Uzi Vert’s live performance at his concert last night, a fan tossed a Bible onto the stage and while playing his set Uzi started reading through pages of the Bible 😂 pic.twitter.com/qf8iRmPEQ4

— RAP HUB (@RapperHub) 2018. augusztus 27.