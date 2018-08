Kendrick Lamart vártuk, Rihannára gondoltunk a Szigeten

Talán még sose volt annyira aktuális rapper a Szigeten, mint az idei nyitónap főfellépője, Kendrick Lamar. Mert bár Snoop Dogg is fellépett már a Szigeten, de régen túl volt már a csúcson. Magyarországon talán kevesebben ismerik, de legalább akkora név, mint az aktuálisan a kritika és a közönség népszerűségét is jó ideje elnyerő Kanye West vagy éppen Drake. Csak néhány példa:

első hely a Billboard listáján, utóbbi három albumából kettő is háromszoros platinalemez

olyan slágerei, amit mindenki ismer nincs annyira, talán a (zseniális klippel megjelent) HUMBLE. és az SZA-vel közös Fekete Párduc betétdal, az All the Stars annak mondható (az egész filmzene-album szorosan hozzá kötődik egyébként). A HUMBLE. Spotify-on 877 millió meghallgatásnál, YouTube-on 525 millió megtekintésnél jár

Lamar 12 Grammy-díj birtokosa, tavaly pedig Pulitzer-díjat is kapott, ezzel ő az első olyan zenész, aki nem jazz vagy klasszikus zenei előadó.

Dr. Dre fedezte fel, de dolgozott együtt Rihannával, Snoop Doggal, Beyoncéval, Taylor Switfttel, hogy csak a legismertebbeket említsük, de persze számos másik rapperrel is. Kanye Westtel még 2013-ban adott közös turnét. Mellesleg Barack Obama egyik kedvence.

És hogy mi a titka? Egyszerűen mindent jól csinál, amit egy rappernek, vagy zenésznek kell. Vannak emlékezetes sorai, jól bánik a dallammal (részben neki köszönhető a neosoul megerősödése), a ritmussal, és témaválasztásban is egészen sokrétű: vallásról, bűnözésről, a feketék helyzetéről, magánéletéről, politikáról is beszél.

Szóval egyáltalán nem azért kapta a Sziget első napján a főfellépő szerepét, mert nem találtak jobbat, tényleg a legjobbak között van.

Oké, oké, és a koncert is annyira nagyszerű volt?

Nem, nagyon nem. „Elrihannázták”.

Ahogy két éve Rihanna nyitónapi fellépése, ez is jókora, több mint 40 perces késéssel indult. Lamar később két szám között meg is jegyezte, hogy „technikai problémák” akadtak, de ebből maximum annyi látszott, hogy néha átsétált egy munkás a színpadon. A közönség, bár a végén már kezdet türelmetlenkedni, viszonylag nyugodtan állta végig a késést.

A rapper és a színpad két szélére szorított, alig látható zenekara pedig valamiért úgy döntött, hogy nem a setlistet nyirbálja meg, hanem megpróbálják behozni a késést. Valamivel kevesebb, mint egy óra alatt lejátszottak, ha jól számoltuk, 16 számot.

Emiatt a fellépés nagyrésze egy hatalmas rohanásnak tűnt, de öröm az ürömben, hogy szinte minden fontosabb dalát eljátszották a rappernek a három utolsó nagylemezéről és a Fekete Párduc soundtrack-albuméról. Így a good kid, m.A.A.d cityről például a Bitch, Don’t Kill My Vibe-ot, vagy a Backseat Freestyle-t, a To Pimp A Butterfly-ról a King Kuntát és az Alrightot, de a legtöbbet a DAMN. című albumról, mint például a LOVE.-ot, a koncertet elkezdő a DNA.-t vagy a Rihannával közös LOYALTY.-t.

Ami meglepőbb volt, hogy azt a két dalt sem hagyta ki a rapper a fellépéséből, amin csak közreműködik, így Travis Scott goosebumpsját és ScHoolboy Q Collard Greensét. Pedig ezeken igazán lehetett volna spórolni, mert bár a közönség teljesen odavolt Lamarért, a koncert körülbelül háromnegyede tényleg csak arról szólt, hogy behozza a lemaradást, az elején el is csúszott egymás mellett Lamar és a zenekar, ami sokat elvett az élvezeti értékéből. Amikor meg végre visszavettek a tempóból, akkor meg furcsa mód lassúnak tűnt az egész.

Ráadásul elérkezett a 11 óra, mikor a Nagyszínpadon be kell fejeződnie a műsornak a hangszabályozás miatt, a legnagyobb sláger HUMBLE.-t, ami átcsúszott már ezen a határidőn, még a szám elején le is halkították.

Nem úgy tűnt egyébként, hogy a rapper ne tenne meg mindent azért, hogy élvezze a koncertet a közönség, teljesen belakta a kiüresített színpadot, és – mikor már senki sem számított rá, visszataps se volt – még a végén vissza is jöttek, és szintén lehalkítva, de előadták az SZA-val közös All The Starst is.

Ennek ellenére eléggé egy katyvasz lett az egész, pedig a már rendes sebességű számokkal igazából nem volt baj, és a koncert is elég erősre sikeredett volna, ha olyan tempóban zenélik végig. Csalódás volt, elég nagy, de nem volt annyira rossz, mint Rihanna 2016-os koncertje.

Igazából nem is Kendrick Lamar, aki ebből igazán rosszul kijött, és nem is a láthatóan lelkes és hálás közönség, hanem a Sziget. Mert az elég nagy blama, hogy az elmúlt három évből kettőben is csak hatalmas csúszással kezdődhetett el a legnagyobb névnek számító fellépő koncertje, akár valóban technikai problémáról volt idén szó, akár nem. Ráadásul mindkét alkalommal teltház volt, és a Sziget nyitónapján a Nagyszínpadon kívül nem sok alternatíva van koncertszempontból.

