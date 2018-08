Nemcsak hőguta, de végre valódi koncertválaszték is vár a Szigeten

Vasárnaptól már le lehet csapni a legjobb sátorhelyekre a Szigeten, a koncertek viszont csak szerdán, a nulladik napon kezdődnek. Idén sokkal, de sokkal több pénz ment el a fellépőkre, egészen pontosan plusz egymilliárdot költött a Sziget rájuk. Olyan, a szélesebb közönség által is jó ismert világsztár, mint Rihanna vagy Pink ugyan nem lesz, viszont végre tudunk majd miből válogatni a Nagyszínpad kínálatából és Kendrick Lamaron, Lana Del Reyen, az Arctic Monkeyson és a Gorillazon túl is. Bátran mondhatjuk, hogy hosszú évek óta nem volt ennyire erős a Sziget programja, ennyi aktuális sztár pedig talán még sosem járt a fesztiválon.

A Szigetet már kedden bejártuk, hogy kicsit felmérjük, mire lehet számítani a fesztiválon az elkövetkezendő egy héten. Az első és legfontosabb, hogy borzasztó meleg várható, vasárnapig 30 fok felett lesz a hőmérséklet, és esőre is csak szombaton számíthatunk legkorábban. Éppen ezért vigyen magával mindenki vizet, hogy ne csak a Janát tudja venni literszámra a pultoknál, álljon gyakran a vízpermet alá, menjen le a Dunához a Cökxponba (a szigetcsúcsnál). Abban is van valami jó, hogy idén nagyon alacsony a víz szintje, mert legalább hosszabb lett a fesztivál partja, a sajtótájékoztatón elmondták, hogy egyszerre akár ötezer ember is elfér a strandon.

Az egyik leglényegesebb változás a fesztiválon, hogy jön a repohár, amit 450 forintért lehet majd kiváltani. Visszafelé nem működik a rendszer, nem érdemes az eldobott poharakat összeszedni, aki viszont nem akarja majd cipelni a repoharat, az kap egy tokent, és azzal nem kell újra kifizetnie a majdnem 500 forintot. Muszáj volt a Szigetnek lépnie, mivel úgy másfél millió poharat dobálnak el a látogatók, a Love revolutionba pedig már nem fér bele a fölösleges szemetelés. A környezettudatosság szellemében Don’t Suck!, azaz Ne szívj! felkiáltással irtanák a szervezők a szívószálakat. Csak úgy nem adnak a pultosok, kérni kell, így több tízezernyi műanyagtól szabadulhatunk meg. A legnagyobb vesztese az akciónak a vödrös koktél lehet, abból nem fogják kiinni máshogy a Cuba Librét a hollandok. Több pultnál a sarokba tették ki a szívószálas dobozt, szóval nem úgy tűnik, hogy mindenki rácsap majd a kezünkre, ha szívószálért nyúlunk, de hátha.

A környezetvédelem mellett lényeges, hogy sem az Arénánál, sem az A38 sátornál nincs kordon, nem ismétlődhet meg a négy évvel ezelőtti balhé a Stromae koncertnél, amikor ezrek akartak bepréselődni a színpadhoz. Ami meg a külföldiek arányát illeti, igen, még mindig sokan vannak, és már fölösleges is azon csodálkozni, hogy összességében 55 százaléknyi fesztiválozó érkezik más országból (tavaly összesen 120 ezer külföldi bulizott), a többiek magyarok. Idén viszont nem a hollandok és a franciák lesznek többségben, az angolok átvették a vezetést, és az előzetes jegyeladások alapján meglehet a félmilliós látogatószám. És akkor jöjjenek a koncertek, amikre mindenképpen elmegyünk.

Liam Gallagher, vasárnap 19.30, Nagyszínpad

Liam Gallagher az Oasisszel már járt a Szigeten réges-régen, de most szólóban is fellép a fesztiválon. Lehet, hogy nem ő a világ legkedvesebb embere, és különösen nem a szerető fivér mintaképe, de a névtelen badass rocksztár szobrát egész biztos róla lehetne megformázni. Sosem tesz lakatot a szájára, és attól sem jön zavarba, ha döglött hallal dobálják meg koncert közben. Ja, és a tavalyi lemeze kifejezetten jóra sikerült.

Hallal dobálták meg Liam Gallaghert koncert közben A Oasis volt frontembere hozzá méltó módon kezelte az ügyet.

(Jankovics Marci)

Asaf Avidan, péntek 23.45, A38

Az izraeli Asaf Avidan a nyervogásba hajló, neurotikus énekstílus legnagyobb mestere Jack White óta, akinek egyik remixelt dala, a Reckoning Song meglepően nagy karriert futott be nyári slágerként. Legfrissebb lemezén, a The Study of Fallingon jóval kevesebb a zúzás, mint korábbi albumain, de a soulos, bluesos önmarcangolás kedvelőinek kötelező. A Szigeten azért sejthetően előveszi majd tempósabb dalait is.

(Jankovics Marci)

Seasick Steve, csütörtök 22.00, A38

Az időskorában befutó Seasick Steve akkor is hatalmas forma, ha pár éve kiderült róla, hogy nem is volt évtizedekig csavargó, csak költött magának egy eredetmítoszt, így elégítve ki a közönség vágyát a kalandos életutak iránt. A mocskos Mississippi-blues így is magával ránt, és van akkora showman, hogy szívesen elhiszünk neki bármit, amíg kopott, egyhúros gitárját pengetve mesél nekünk a hobók életéről.

(Jankovics Marci)

Le Femme, hétfő 20.00, A38

Ez a francia zenekar mindenből merít, ami jó arrafelé: new wave, yé-yé, pszichedélia, szintipop, és az egészet szórakoztatóan emeli át a 21. századba. Még mindig nehéz elhinni, hogy tényleg fel is fognak lépni az idén Magyarországon.

(Inkei Bence)

Wolf Alice, vasárnap 20.15, A38

A kevés, ma is népszerű és értékelhető brit gitárzenekar egyike, amely a kilencvenes évek elején se lógott volna ki a mezőnyből, képesek megjegyezhető rockdalokat írni, és Ellie Rowsell személyében van egy színpadra termett gitáros-énekesnőjük is.

(Inkei Bence)

King Gizzard & the Lizard Wizard, vasárnap 22.00, A38

A hülye név egy fékezhetetlenül termékeny ausztrál rockzenekart takar, amely kis túlzással havonta jelentkezik új lemezzel, mindegyiken játékos, már-már fárasztóan ötletes és progrockosan kiszámíthatatlan dallamvilág, koncerten pedig tényleg igazi őrület várható.

(Inkei Bence)

Stormzy, szerda 17.45, Nagyszínpad

Azóta érdekel a brit grime aktuálisan legmenőbb előadója, hogy valaki megmutatta Stormzy piros melegítős klipjét, ami tényleg csak abból áll, hogy a rappert London egyik külső részén körbeveszik a haverjai, ő meg eldarálja a számát jó erős brit akcentussal. Stormzy Angliában már nagy sztárnak számít, az egész grime szcénából a legnagyobb név, és egyedül attól lehet félni, hogy működik majd a tűző napon a Nagyszínpadon a koncert. Az erős külföldi fesztiválozókban talán lehet bízni, hogy megcsinálják a hangulatot a magyaroknak.

(Jánossy Villő)

scarlxrd, péntek 18.30, A38

Nem sok köze van a grime-hoz, de trapnek sem igazán lehet kikiáltani, utóbbit keveri a heavy metallal. Ráadásul biztos sokan elhibáznák elsőre, hogy scarlxrd nem amerikai, hanem brit. Állandóan maszkban van, Eminem volt a kedvence, üvölt, bevallottan utálja az embereket, de nem véletlenül robbant akkorát a Heart Attack című számával.

(Jánossy Villő)