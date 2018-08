Milliókért árverezik el Han Solo kabátját

Jó napja lehet a milliomos popkultúra-rajongóknak: nem elég, hogy egy a Trónok harcából ismert kastélyt is feldobtak a piacra, most az a legendás dzseki is árverésre kerül, amit Harrison Ford Han Solóként hordott a Birodalom visszavágban. A szeptember 20-i, Londonban tartott árverésen több filmes kellék mellett a fekete kabát is kalapács alá kerül. Szakértők arra számítanak, hogy fél és egymillió font közötti összegért (180-360 millió forint) fog elkelni a ruhadarab.

A kabát mellett még más filmes kellékeket is elárvereznek, úgyhogy van miből válogatni: eredeti rohamosztagos-sisakok, Anakin fénykardja a Sithek bosszújából, Marty McFly légdeszkája, valamint Indiana Jones kalapja és ostora mind beszerezhetőek lesznek, nyilvánvalóan borsos áron. Már el is lehet kezdeni regisztrálni az árverésre.

Kép: Disney/Lucasfilm