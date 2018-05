A Karate kölyökkel 34 év után is lehet nosztalgiázni

Azt azért még nem mernénk kijelenteni, hogy a Netflixnek vagy az HBO-nak kihívója akadt, de a YouTube szépen felrakta magát a térképre a Karate kölyök utánlövésével. A saját gyártású sorozatukban, a Cobrai Kaiban ugyanazokkal a szereplőkkel, Ralph Macchióval (Daniel LaRusso) és William Zabkával (Johnny Lawrence) keltik életre az 1984-es eredetit. Egy tízrészes nosztalgia az egész, de még mindig ezerszer inkább érdemes ezt darálni, mint újranézni a Jackie Chan-féle feldolgozást 2010-ből, amiben Will Smith fia, Jaden Smith még aranyos srácnak tűnt (aztán megismerkedett a Twitterrel). A YouTube Red tudatosan építi az imidzsét, a Cobra Kai kritikája mellett azt is elmondjuk, érdemes-e sorozatokat nézni a YouTube-on, vagy még várjunk-e pár évet.

A Karate kölyök első része óta 34 év telt el, és az univerzumnak már nem lett volna szüksége még egyre.

Ugyanaz a helyzet, mint a szegény ember Dirty Dancingjével, a Step Uppal (nem véletlen a példa, a YouTube szintén gyártott táncos sorozatot), az eredetinél még tátottuk a szánkat a koreográfiától, de a sokadik filmen a 3D se segített, a karakterek egy hangyányit sem fejlődtek, a sztori egy nulla volt, tánccal, egy franchise-ra felhúzva meg nem lehet végtelen számú részt eladni. A karate kölyök is elfáradt, Jackie Chan (Mr. Han), a 21. századi Miyagi (Pat Moritát amúgy Oscarra is jelölték 1985-ben) már nem hozta azt a katartikus érzést, ami 1984-ben megvolt. De a YouTube mégis belevágott spinoffba, és ha nem is egy tökéletes folytatást forgatott, az eredeti szereplők és a klasszikus karate kölyök-elemek jót tesznek a Cobra Kainak. Leginkább az fogja élvezni, aki látta a 34 évvel ezelőtti változatot, de az új nézők sem fogják örökre bezárni a YouTube-ot, ha megnézték az első két, ingyenes részt (mi is ezt tettük).

2018-at írunk, az ominózus LaRusso-Lawrence meccs óta 34 év telt el. A gonosz oldalán álló Johnny Lawrence az amerikai vígjátékok azon szereplőjét testesíti meg, akiknek a gimnázium jelentette a csúcsot. Lehettek karatekirályok, vagy csapatkapitányok a focicsapatban, felnőttkorukban ezek az arcok húzzák a rövidebbet. Lawrence kifejezetten szerencsésen öregedett meg, de semmi sem jött össze neki az életében. Egy koszos lyukban él, retró kocsijával járja a gazdag villákat, hogy karbantartatási munkákból keressen pénzt. Persze ez is befuccsol, a világ gimi egykori királya ott találja magát meló, család, pénz nélkül, és még a kocsiját is ripityára törik. Ezzel szemben egykori ellenfele, Daniel LaRusso vitt mindent: jó nőt, két szép gyereket, luxusvillát és egy sikeres vállalkozást. Elég amerikai, hogy az 1984-ben győztes LaRusso egy menő autókereskedő lett, aki saját magával, illetve karatemozdulataival reklámozza a cégét. Ja, és minden autóhoz egy bonsai jár Miyagi emlékére. Lawrence-t természetesen a hideg is kirázza egykori ellenfelétől és ellenségétől, legszívesebben kihajítaná az ablakon a tévéjét, amint feltűnik benne az a mázlista LaRusso. Az csak a hab a tortán, hogy 80-as évekbeli kocsiját éppen az ő szervizébe vontatják. Innen már sejthető, hogy ezek ketten keresztezik egymás útját.

Az munkanélküli Lawrence belebotlik egy középiskolás, kiközösített srácba. Miguelnek (Xolo Maridueña) apapótlékra és egy jó edzőre van szüksége, aki önvédelemre tanítja, ha ismét kikezdik a népszerűbb fiúk. Az talán még nem akkora spoiler, hogy ez a valaki Johnny Lawrence lesz, aki újranyitja a Cobrai Kai dojót, és kegyetlen mestere elvei szerint (előbb kell ütni, nincs kegyelem) oktatja az amúgy eleinte teljesen ártalmatlan Miguelt. Mindeközben LaRusso tökéletes életéből is hiányzik valami, a szíve szakad meg, mikor szembe jön vele a dojo, ő Lawrence elhanyagolt fiával találkozik össze. Innen lehet kombinálni, és végignézni a sorozatot. A nyolcvanas évek szerelmeseinek kötelező, A Poisontól a Human League Don’t You Want Me klasszikusán át a Guns N’ Rosesig van minden, néha olyan, mintha a Cobra Kaiban elvesztenénk az időérzékünket, és egyszerre írnánk 1984-et és 2018-at.

Nem kell persze óriási meglepetésekre vagy sztorira számítani, de az mindenképpen nagyot dob a sorozaton, hogy az eredeti gárda adta a fejét a folytatásra. Kicsit jobban megismerhetjük Johnny Lawrence karakterét, kiderül, hogy nem írhatjuk le szimpla főgonosznak, az első két rész alapján szinte őt sajnáljuk meg, míg LaRussótól és a tűpontosan kiszámítható életétől ráz ki a hideg.

Olyan férfiakat látunk, akik a szívük mélyén képtelenek voltak túljutni a kamaszkorukon, de éppen ezért szerethető az egész.

Azt nem róhatjuk fel a Cobra Kainak, hogy béna. Valljuk be őszintén, hogy ha ma visszanéznénk a Karate kölyköt, Oscar-díj közelébe se engednénk. Vannak filmek, amiket meg kell hagynunk úgy, ahogy a fejünkben élnek.

A YouTube az új Netflix?

Attól még messze vagyunk, de a YouTube nem titkolt szándéka, hogy rálépjen a streaming szolgáltatók útjára. A YouTube Red egy olyan szolgáltatás, amin ugyanúgy lehet egy bizonyos havidíjért cserébe filmek és saját gyártású tartalmak közül választani annyi plusszal, hogy egy Spotifynak megfelelő szolgáltatás is jár az előfizetéshez. Ez lehet a YouTube előnye, ugyanis nem adnak semmivel sem többet a Spotifynál, de minek utalnánk oda is, ha megkapunk kettőt egyért, filmeket, sorozatokat a zenével. A Ringer ráadásul volt annyira nagyvonalú a YouTube Reddel, hogy a Netflix Kártyavár című sorozatához hasonlította a Cobrai Kait. A Kártyavárral lépett az igazán nagyok közé, elkezdtük komolyan venni a Netflixet. Oké, a karate kölyköket fölösleges az azóta megbukott Kevin Spacey sztorijával és alakításával egy lapon emlegetni, de azért annyiban helyes a megállapítás, hogy eddig arról se nagyon tudtunk, hogy a YouTube gyárt sorozatokat.

Magyarországon egyelőre nem elérhető a YouTube Red, de az ingyenes részek után (kettő-négyet is megnézhetünk akár) 440 forintért elérhetőek a soron következő epizódok. A Cobra Kai mellett észre se vettük, hogy mit rakott eddig le a YouTube az asztalra. Sőt, mit fog: terveik szerint az évet harminc saját gyártású sorozattal akarják zárni. Ez persze elhanyagolható a Netflix hétszázas számaihoz képest 2018-ra, de legalább belőttük, hogy pár éven belül a Hulu, Amazon, HBO mellett akár ők is jöhetnek a Netflix nyakára. Januártól több sorozatot adtak ki, többek között a Step Up sorozatverzióját. Channing Tatum, 2006-ban a tróger, de érző szívű Tyler Gage szerepével gyújtotta be a karrierjét, azóta a Foxcatcherig meg Logan Luckyig jutott. A Youtube kijött a Step Up atlantai verziójával, Tatum pedig producerként van jelen a tíz részben.

Aztán amire még érdemes ránézni az az Ultimate Expedition, amiben teljesen random hírességeket, félhírességeket raktak össze, hogy együtt megmásszák Peru hatezer méteres csúcsát, a Tocllarajut. Sokan még kempingezni se voltak, szóval garantáltak az érdekes pillanatok. A szürreális részekhez meg ott van Steve-O a Jackassből. A YouTube doksikban is ráerősített, a kóbor macskákról szóló sorozatot szintén dicsérik, hogy nem elégszik meg azzal, hogy csak aranyos állatokat nézzünk a tévében.

A pilotok nézőszáma jól mutatja, hogy az embereket érdekelheti, mit készít a YouTube. Csak a Cobrai Kai ingyenes első részét több mint húszmillióan látták, és a héten a második évadot is bejelentették.

Kiemelt kép: YouTube