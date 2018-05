Folytatást kap a Sokkal több mint testőr

És már a címe is megvan Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds második közös akcióvígjátékának.

Cannes-ban jelentette be a Millenium Films produkciós cég, hogy folytatást készítenek a nyáron mozikba került Sokkal több mint testőr című akcióvígjátékhoz – számolt be róla a The Hollywood Reproter.

A második részről első körben annyi derült ki, hogy feltehetően az alapfilm két főszerepét játszó

Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson is vissza fog térni benne, a címe pedig The Hitman’s Wife’s Bodyguard (magyarul szó szerint: A bérgyilkos feleségének a testőre) lesz.

Hivatalosan még em erősítették meg, de a THR úgy tudja, a második rész forgatókönyvét is az elsőt író Tom O’Connor fogja kidolgozni, a rendező pedig ugyancsak az a Patrick Hughes lehet majd, aki a Sokkal több mint testőrt is levezényelte.

A Reynolds és Jackson mellett Elodie Yung, Gary Oldman és Salma Hayek mellékszereplésével készült alapfilm a nyár végén több hétig is vezette a mozis bevételi toplistákat és világszerte 177 millió dollárt termelt a mozikban, amely csaknem a hatszorosa a munkálataira fordított 30 milliónak.

Eresszük össze Deadpoolt és Nick Furyt, mi baj lehet? Hát, például elfelejtünk filmet írni köréjük. A Sokkal több mint testőr bizonyítja, hogy még a legtökösebb akciófilmhez is kell egy ember, aki ért a pénzhez: kicsivel okosabb büdzsékezelés, és ez a film zseniális.

Kiemelt kép: Millennium Films/Lionsgate