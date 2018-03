Hajós András és a folytatásos tortaregény

A brit Sütimester olyan őrületes sikert aratott, hogy már a nyolcadik évadnál tart, és milliók nézik az epizódokat. Paul Hollywood és Mary Berry elérték, hogy a BBC kettőről a főcsatornára költözzön a műsoruk, és volt, hogy bőven tízmilliós nézőszámot hoztak, pedig nem történt annál több, hogy amatőrök mutatják meg, mennyire szeretnek sütni (ja, és a királyi család is aktívan követi a tévében, főztek is a szereplőkkel). A Sütimesternek nálunk is komoly rajongótábora van, a Viasat3 pedig ügyesen megérezte, hogy a magyarok növekvő gasztrós éhségét pont egy ilyen reality elégíti ki. Sütni-főzni menő, akkora reneszánszát éli a konyhaművészet, hogy már boldog boldogtalan cukit nyitna, ha tehetné, attól sem választ el bennünket sok, hogy a fine dining és a streetfood szintjét behozza a hazai cukrászat. Erre a vonatra a Viasat3 szépen felült, belátták, hogy érdemes megvásárolni a The Great British Bake Off (ennek a magyar címe a Sütimester) formátumát, és sajátot gyártani Ide Süss! címen. Hétfő este ment le az első adás, amiből kezd kiderülni, hogy megérte-e a magyar Sütimester Hajós Andrással és Sass Danival.

Azért mondom, hogy csak kezd, mert a világért se mondanék végső ítéletet a premier alapján, főleg mert nem annyira tökéletes, mint azt vártam. Még az Ide Süss! sajtótájékoztatóján az egyik műsorvezető, Hajós András óva intett mindenkit az összehasonlítástól, de mit tegyen az ember, ha egyszer ez egy szuper és bevált külföldi licenc. A lényege, hogy tizenkét versenyző egy kastély kertjében felállított sátorban süti le a másikat, néha otthonról hozott recepttel, néha meg másolós, technikai feladatokkal, Baracskay Angéla és Szabadfi Szabolcs pedig nagyjából keményen zsűriznek az ötmilliós főnyereményért. A casting elsőre nagyon vegyes, van ügyvéd, női taxisofőr, sportoló értelmiségi, értelmiségi sportoló, fiúk és lányok egyaránt. Nem tudom, hogy direkt-e vagy véletlenül alakult így, de a Viasat láthatóan megfogadta a brit verzió példáját.

Maradjunk annyiban, hogy az angol konyha sehol sem lenne a francia szomszédok és a bevándorlók nélkül.

A különböző nemzetek ízei annyira följavították a brit gasztronómiát, hogy már világszinten is élen járnak, ráadásul rengeteg híres szakácsot köszönhetünk nekik. A Sütimesterben természetesen egyértelmű volt, hogy meglátszik az ország sokszínűsége, találkozhattunk indiai receptekkel, tavaly pedig egy muszlim, bangladesi származású nő, Nadiya Jamir Hussain nyerte a versenyt. Jót tett a műsornak, hogy olyan hozzávalókat látott mondjuk a magyar közönség, amit nem használ minden nap. A Viasat szintén figyelt erre, ott van például az egyik versenyző, az örmény Biego, aki olyan kalácsot tett le az asztalra, amit az ember azonnal ki akar próbálni, és jó eséllyel még nem találkozott hasonlóval korábban.

De akad itt egy fontos különbség: a briteknél mindig kiemelkedő volt a mezőny, csak néha bénáztak a szereplők, a legtöbbször leesett az állam a sütikölteményektől. Most viszont ez az, amit egyáltalán nem érezni, szigorúan az első rész alapján olyan, mintha valami Buzzfeed cikket pörgetnénk végig, amiben lelkes civilek próbálták utánozni a nagyokat, vagy a netflixes Nailed It című műsorát néznénk, ahol pont a nyomi tortákon van a hangsúly. Rondák a desszertek, na. Eddig egy kivételt láthattunk, Gergő (övé a galériában az utolsó torta) van olyan szinten, amit mindenkinek meg kellene ütnie. Csak pár példa, a legszebbet a végére hagytuk.





A másik negatívum, hogy a Viasat mintha nem akarná kihasználni Hajós András humorát.

A Konyhafőnökből ismert Sass Dani túlbuzgó stílusa mellett még nagyon kéne, hogy Hajós standupoljon a sütikhez, és ne az legyen az egyetlen feladata, hogy egymás után kimondja vagy tizenötször, hogy royal icing (az a cukormáz, amit gyakran a mézeskalácson is használunk). Akkor már én sajnáltam, amikor kicsúszott az a szó a száján, hogy „folytatásos tortaregény” egy vízeséses piskótánál. A kellemes Sims-zene viszont megmaradt a britektől, majdnem sikerült tökéletesen lemásolni a formátumot. És itt ez a legkevésbé sem pejoratív, annyira egyben van a Sütimester, hogy az Ide Süss!-nek pont, hogy jót tesz, hogy nem akartak eltérni az eredeti koncepciótól. Csak egy erősebb mezőny és pörgősebb hangulat kéne. A zsűri nagyjából rendben van, de nem éreztem azt a felszabadult hangulatot, amit korábban, civilben láttam a műsorvezetők között. Persze ez még messze javulhat a következő részekre, és szerencséjük, hogy annyira ki vagyunk éhezve a gasztrós tartalmakra, hogy nem kérdés, hogy be kell fejezni az évadot. Egyszerűen annyi a buktató, hogy a britek túl magasra tették a lécet az Ide Süss!-nek. Több év volt, mire tökéletesítették a realityt, nekünk is van még hova fejlődni.

Az Ide Süss!-t minden hétköznap este láthatja a Viasat3-on este nyolctól két hétig.