Mindenki tudja meg a Filmakadémiában, hogy mi az a Testről és lélekről

Nem sokkal azután, hogy kiderült, hogy zsinórban harmadjára jelölt a Filmakadémia magyar filmet Oscarra, Enyedi Ildikó és a Testről és lélekről stábja sajtótájékoztatót tartott, ahol az újságírók kérdezgethették a produkciót (Mécs Mónika, Muhi András és Mesterházy Ernő producereket, Herbai Máté Spotlight-jelölt operatőrt, Szalai Károly vágót és Havas Ágnest, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatóját), illetve a két főszereplőt, Borbély Alexandrát és Morcsányi Gézát.

A film rendezője és egyben forgatókönyvírója, Enyedi Ildikó egyből azzal kezdte, hogy az Oscar-díjakról döntő Filmakadémia más szemmel kezdi nézni az alkotásokat, ennek köszönhető, hogy a jelölés napján is ennyit beszélhetünk róluk, és beválogatták őket az öt legjobb idegen nyelvű film közé.

Azt láttam az elmúlt évben, hogy az Akadémia kezdi egy kicsit újragondolni magát, próbál nyitottabb lenni. Ezt a nyitottságot érezhetjük.

– nyilatkozta Enyedi.

Természetesen mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki számított az Oscar-jelölésre, és ki volt az, aki bele se mert gondolni, hogy Nemes Jeles László és Deák Kristóf díja után, harmadszorra is összejöhet a szobor. Akadt olyan stábtag, aki megérezte, Morcsányi Géza viszont az esélytelenek higgadtságával várta ezt a napot. Szerinte ebből is látszik, hogy nem feltétlenül kell egy ennyire erős film mellé izmos kampány és marketing. Borbély Alexandra pedig még az Oscar-jelölések kihirdetése előtt lefeküdt egy órára, és azt álmodta, hogy nem jön össze az újabb siker, aztán tessék. Végül egy újságírótól tudta meg telefonon a hírt, és egyből felhívta a rendezőjét.

Enyedi Ildikót a Netflix szintén felhívta – akik még novemberben csaptak le a filmre –, és gratuláltak mindannyiuknak (nálunk kizárólag az HBO-n és az HBO GO-n lehet februártól elérni a Testről és lélekrőlt). Amikor a rendezőt a netflixes jövőjéről és a szolgáltató cannes-i botrányáról kérdeztük, annyit válaszolt, hogy személy szerint nagyon hisz a moziban, és a Netflix egy új játékos a terepen, éppen körülnéznek.

Nem ellensége a mozi az online forgalmazásnak, a kettő kiegészíti egymást. Lényegében a mozi közönsége ingyen reklámként terjeszti még a film hírét. Ennek a filmnek is nagyon jót tesz, ha nem egyedül nézi az ember, hanem ott ül mellette pár száz másik, mindjárt másképp működik egy csomó minden. Én reménykedem abban, hogy ez az átrendeződés végletek között történik, és beáll egy olyan szintre, hogy ezek a filmek moziba is eljutnak. Talán rövidebb ideig, aztán kapnak egy sokkal szélesebb platformot, ahol elérhetőek.

Ezidáig összesen 92 országban mutatták be Enyedi alkotását, és az Oscarig még hat vetítésre van lehetőség külföldön. A produkció Los Angelesben, San Franciscóban, New Yorkban és Londonban futtatja meg a Testről és lélekrőlt. Enyedi Ildikó viszont tisztában van azzal, hogy nem egy blockbusterről van szó, amire egyből beülnek az emberek a plázákban, mint mondta,

ezen a filmen dolgozni kell.

Persze az elkövetkezendő szűk másfél hónapban komoly kampányra számíthatunk, Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy „azon kell dolgozni, hogy az Filmakadémiában mindenki tudja, hogy mi az, hogy On Body and Soul (a Testről és lélekről angol címe)”. Előfordult, hogy külföldiek kérdezték őket, hogy csinálják a magyarok, és Havas azt is elmondta, hogy rengeteg tehetséggel találkoznak, akik ontják magukból az ötleteket.

A sajtótájékoztatón szó esett Enyedi Ildikó következő projektjéről: Füst Milán, A feleségem története adaptációján dolgoznak, de azon kívül, hogy keményen folyik a munka, egyelőre nem lehet túl sokat tudni az előkészületekről.

Remélem, hogy ha megcsináljuk, nemcsak Márait lehet majd kapni a reptéri boltokban, hanem Füst Milánt is.

Emellett Borbély Alexandrát is többen megkeresték a Testről és lélekről sikerei óta, hívták Szlovákiába és Prágába, és kiderült, hogy az ugyancsak ebben a kategóriában versenyző A négyzet főszereplőjével, Claes Banggel fog forgatni.

Idén március 4-én rendezik a 90. Oscar-gálát, és ismét izgulhatunk magyar nyertesért, hogy kimondják-e a Testről és lélekről címét a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában.

