Bérczesi Róbert: Felengedett bennem a görcsös halálfélelem

A drogmámorban eltöltött évtized sokat lekoptatott az agyából, ám most már elege van az állandó melankóliából és hadarásból, szeretne végre életigenlő szövegeket írni. A magyar népdalokat is igyekszik vidámabbá tenni, mert szerinte túl szomorúak, bár csodálatosak. Mindezt meg lehet nézni és hallgatni az Erkel Színházban, ahol január 22-én mutatja be emléxel még? című feldolgozáslemezét. De vajon miért nyúl más életművéhez az, akinek van sajátja is? Miért nem ment el még soha szavazni, és miért állt ki Londonban utcazenélni? Interjú Bérczesi Róberttel, a Hiperkarma frontemberével.