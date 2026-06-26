Tömegverekedés volt a grúz parlamentben, háromszoros olimpiai bajnok súlyemelő volt az egyik résztvevő

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, a Grúz Álom – Demokratikus Grúzia kormánypárt képviselői kaptak hajba a Georgi Gaharia volt miniszterelnök alapította Gaharia Georgiáért nevű ellenzéki párt honatyáival, írja az MTI.

A verekedés a tavaszi ülésszak utolsó ülésének végén tört ki, amelyen felolvasta beszámolóját Irakli Kobahidze miniszterelnök. A tettlegességben mások mellett részt vett Lasa Talahadze, a Grúz Álom képviselője, aki háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok.

We entered Parliament not to leave citizens – including those who voted for Georgian Dream – alone with their needs and concerns, to use every parliamentary instrument to hold the government accountable and ensure that different voices are heard in Parliament. We have never… pic.twitter.com/mdf5G4t9Gg — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) June 26, 2026

A verekedést megelőző szóbeli összecsapás azután kezdődött, hogy Georgi Sarasidze ellenzéki képviselő felszólalásában bírálta Kobahidzét. A kezdődő lökdösődés után a képviselő félbeszakította a felszólalását, a parlament pedig beszüntette az ülés élőben történő közvetítését.