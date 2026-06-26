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Nagyvilág

Tömegverekedés volt a grúz parlamentben, háromszoros olimpiai bajnok súlyemelő volt az egyik résztvevő

Patrick Khachfe/Getty Images
admin Vaskor Máté
2026. 06. 26. 20:23
Patrick Khachfe/Getty Images

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, a Grúz Álom – Demokratikus Grúzia kormánypárt képviselői kaptak hajba a Georgi Gaharia volt miniszterelnök alapította Gaharia Georgiáért nevű ellenzéki párt honatyáival, írja az MTI.

A verekedés a tavaszi ülésszak utolsó ülésének végén tört ki, amelyen felolvasta beszámolóját Irakli Kobahidze miniszterelnök. A tettlegességben mások mellett részt vett Lasa Talahadze, a Grúz Álom képviselője, aki háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok.

A verekedést megelőző szóbeli összecsapás azután kezdődött, hogy Georgi Sarasidze ellenzéki képviselő felszólalásában bírálta Kobahidzét. A kezdődő lökdösődés után a képviselő félbeszakította a felszólalását, a parlament pedig beszüntette az ülés élőben történő közvetítését.

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