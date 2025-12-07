Videó
Lakhatási válság Spanyolországban: Kilakoltatás verőlegényekkel
Spanyolországban egyre súlyosabb a lakhatási válság: alig akad már megfizethető ingatlan a nagyvárosokban, az albérlők pedig sokszor válnak fizetésképtelenné. Sokan közülük mégsem hajlandók elhagyni az ingatlant, így illegális lakásfoglalókká válnak. Velük szemben az ingatlantulajdonosok gyakran tehetetlenek, mivel a bíróságokon éveken át húzódnak az ilyen ügyek. Emiatt egyre többen fordulnak olyan magáncégekhez, mint amilyen Angela Mendozáé, aki kigyúrt verőlegényekkel érkezik kilakoltatni. A Deutsche Welle riportja.
