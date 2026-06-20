Közel ötven évvel az 5 éves kislány halála után ítélték el emberölésért a mostohaanyát

Emberölés miatt 12 év börtönbüntetésre ítéltek Angliában egy 67 éves nőt, a mostohalánya közel 50 évvel ezelőtti halálának ügyében – írja a BBC.

Az 5 éves Andrea Bernard 1978 július 13-án halt meg egy londoni kórházban, miután a testfelülete mintegy felén forró víztől szenvedett súlyos égési sérüléseket.

A hatóságok balesetként kezelték az ügyet, egészen addig, amíg a kislány bátyja, Desmond Bernard 2022-ben be nem ment a rendőrségre és beszélni nem kezdett. Az 56 éves férfi elmondta, hogy mostohaanyjuk Janice Nix büntetésből kényszerítette Andreát arra, hogy forró vízbe mártózzon.

Kegyetlen mostoha

A bírósági tárgyaláson Bernard elmondta, hogy 1978 június 6-án Nix nagyon dühös volt Andreára, aki nem fogadott szót amikor a mostohaanyja ráparancsolt, hogy ne menjen ki a házból, hanem segítsen takarítani.

„Hallottam, ahogy Janice azt kiabálja neki, hogy azonnal másszon be a kádba, Andrea pedig azt mondta, »túl forró, mami!«” – majd Janice Nix felé fordulva hozzátette: „biztos vagyok benne, hogy te engedted a vizet, tudtad, mennyire forró, hallottad a sikoltozását.”

A férfi aztán elmondta, hogy hallotta, hogy víz folyik a kádba miközben Nix veri Andreát. Hallotta a húga a sikításait, majd azt, ahogy Nix azt kiabálja a lánynak, hogy ébredjen fel.

Amikor belépett a fürdőszobába, a törölközőbe burkolt Andrea alig állt a lábán.

A kislány hat héttel később a kórházban belehalt súlyos égési sérüléseibe. Egy égési szakértő a tárgyalóteremben kifejtette: ha egy gyerek bőrét olyan forró víz éri, amilyen Andrea sérüléseit okozta, akkor gyerek azonnal megpróbál kiugrani belőle, ahelyett, hogy ülve maradna. Az ügyészség szerint ez azt bizonyítja, hogy Nix szándékosan nyomta bele a kislányt a vízbe.

Desmond Bernard azzal folytatta vallomását, hogy Nix ráparancsolt: mindenkinek azt kell mondania, hogy baleset történt és mindketten kint voltak a kertben, amikor Andrea leforrázta magát.

Sikertörténet vezetett a vádlottak padjára

Andrea halálának idején Janice Nix 19 éves volt. Élettársi kapcsolatban élt Andrea és Desmond apjával, vagyis a gyerekek mostohaanyja lett. Az ügyészség szerint a fiatal nő kegyetlenül bánt a gyerekekkel. Nixet Andrea megölése mellett azért is elítélték, mert 1975 októbere és 1978 júniusa, vagyis a kisfiú 7 és 9 éves kora között rendszeresen bántalmazta Desmondot.

Miután Desmond 2022 bemenet a rendőrségre és vallomást tett, Nix egy egészen más történetet adott elő Andrea haláláról annál, amit 1978-ban mondott a hatóságoknak. Azt mondta eredetileg azért hazudott, mert fiatal volt és pánikba esett, amiért a kislány az ő felügyelete alatt szenvedett súlyos balesetet, a bűnösségét azonban tagadta.

Janice Nix 2014 óta próbaidős bűnelkövetők felügyelőtisztjeként dolgozott, 2015-ben munkáját kitüntetéssel ismerték el. Öt évvel később önéletrajzi könyvet jelentett meg, melyben arról ír, hogyan lett London egyik leghírhedtebb drogkereskedőjéből díjazott felügyelőtiszt.