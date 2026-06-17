Orbán: Magyarország taktikát váltott

Milyen árat fizet Magyarország az uniós források hazahozataláért? Orbán erre a kérdésre válaszul elmondta, hogy Magyarország most taktikát váltott, az övék az volt, hogy a Bizottság zsarolta őket, erre kellett megtalálniuk a helyes választ, ami a vétó volt.

A taktika most az, hogy a zsarolásra megadással válaszol az új kormány, megadják azt, amit Brüsszel követel.

Fontos, hogy a kétmilliárd eurót ne hagyják Brüsszelben Orbán véleménye szerint, de, ha megvétózták volna év végén a hétéves költségvetést, akkor is odaadták volna.

Azt várjuk el a magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt

– közölte.