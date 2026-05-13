„Ha megállapodsz az oroszokkal, akkor sem lehetsz száz százalékig biztos, hogy be is fogják tartani” – Ukrajna szerint Moszkva akadályozza a tűzszünet részét képező fogolycsere lebonyolítását

Azt követően, hogy május 9-én, szombaton életbe lépett az Ukrajna és Oroszország közötti háronapos tűzszünet, az ukrán ombudsman arra panaszkodotta nyilvánosság előtt, hogy Moszkva hibájából akadozik a szintén a megállapodás részét képező nagyszabású fogolycsere a két ország között. Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy szerdai tévéműsorban azt mondta, az ukrán tárgyalóküldöttség már régen átadta Oroszországnak a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte fogolycserére vonatkozó listákat, de Moszkva akadályozza a folyamatot. Közben pedig ezért Ukrajnát hibáztatja.

Az MTI szerint az ombudsman hangsúlyozta, hogy a csere folyamata nem állt le, de akadályok lassítják. „Amikor még valamiben meg is állapodsz az oroszokkal, soha nem lehetsz száz százalékig biztos abban, hogy azt az orosz fél be fogja tartani. Valójában a munka nem állt le, napi szinten folynak a tárgyalások” fejtette ki Lubinec.

Tűzszünet és fogolycsere

Donald Trump amerikai elnök május 8-án elsőként jelentette be saját közösségi felületén, hogy másnaptól kezdve háromnapos tűzszünet lép életbe a háborúzó felek, Oroszország és Ukrajna között. Ezen felül bejelentették azt is, hogy a fegyvernyugvás mellett a két ország ezer-ezer hadifoglyot cserél ki egymás között a következő időszakban.

Trump bejelentése után nem sokkal Volodimir Zelesznkij is megszólalt, megerősítve a háromnapos tűzszünet elfogadását, az ukrán elnök továbbá bejelentette azt is, hogy parancsot adott az ukrán hadseregnek: ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.

Zelenszkij után az orosz fél is jelezte, hogy elfogadja a tűzszüneti megállapodást, Vlagyimir Putyin képviseletében Jurij Usakov tolmácsolta még pénteken a Kreml jóváhagyását.