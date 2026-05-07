Ukrajna és Oroszország arról vitáznak, volt-e egyáltalán tűzszünet, amit megsértettek

Moszkva tudomása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre – jelentette ki Marija Zaharova külügyi szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Amennyire tudjuk, egyáltalán nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre

– mondta a szóvivő.

Eredetileg Oroszország jelentette be, hogy fegyverszünetet szeretne a Győzelem-napi ünnepségek alatt, május 8-9-én, és a tűzszünet május 7-én kezdődnek. Zelenszkij erre saját tűzszünetet jelentett be, ami Május 6-án éjféltől kezdődne, de már másnap azt mondta, az orosz erők egy nap alatt 1820 alkalommal sértették meg a saját tűzszünetüket.

Zelenszkij szerint az egész arra megy ki, hogy pár óráig csend legyen, amíg Moszkvában lemegy a szokásos felvonulás.