Ellenzéket kapott a Fidesz-barát Vajdasági Magyar Szövetség

Megalakult a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű kezdeményezés Zentán. A csoportot a Vajdasági Magyar Plénum, a Magyar Mozgalom, a Vajdasági Tisza Szigetek Közösségi Tér, valamint más civil szervezetek tagjai hozták létre – közölte a Vajdasági Magyar Plénum, amelyet az MTI szemlézett

A kezdeményezők kilenc pontban foglalták össze céljaikat és követeléseiket

Első pontként gratuláltak Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a kétharmados választási győzelemhez, és eredményes rendszerváltó munkát kívántak számukra, hangsúlyozva, hogy ennek folyamatában maguk is részt kívánnak venni.

Ezt követően azt javasolták az új magyar kormánynak, hogy a jövőben ne a Fidesszel szoros kapcsolatot ápoló Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ), hanem a már meglévő és az alakulóban lévő demokratikus vajdasági politikai közösségekre alapozza az együttműködést.

A közleményben határozottan kezdeményezték a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) radikális átalakítását is, hangsúlyozva, hogy annak nem „diktatórikusan” és nem „pártszerűen”, hanem a teljes civil szféra számára nyitott intézményként kellene működnie.

A VMSZ vezetőségének lemondását követelik

Elvárásként fogalmazták meg, hogy a VMSZ vezetősége

lemondásával vállalja a felelősséget a vajdasági magyar szavazók manipulálásáért, a vajdasági magyarok megtévesztéséért, valamint az elmúlt közel két évtized autoriter politikájának kiszolgálásáért – úgy a magyarországi, mint a szerbiai oldalon.

Követelték továbbá „a vajdasági magyar médiaházak és szerkesztőségek teljes körű függetlenségének biztosítását, a sajtószabadság érvényesítését, valamint az eddig elnyomott médiumok méltányolását”. Emellett szükségesnek nevezték a kulturális, oktatási és akadémiai hálózatok „depolitizálását”, valamint autonómiájuk tiszteletben tartását.

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját végrehajtó Prosperitati Alapítvány esetében elszámoltatást és mélyreható reformokat sürgettek.

A közleményben azt is kérték, hogy a jövőben a külföldön élő és határon túli magyarok szavazása más, ellenőrizhetőbb módon történjen.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés jelezte:

a jövőben aktívan részt kíván venni a vajdasági magyarság közéletében, politikájának és kultúrájának alakításában – helyi és országos szinten egyaránt –, valamint a magyar nemzet részeként is.

Ami a VMSZ-t illeti, a leköszönő Orbán-kormány a magyar választások előtt még 3 millió euróval megtámogatta a vajdasági magyar médiát.