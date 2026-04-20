Macron: Az új magyar kormány megalakulása Európában is új korszakot jelent

Ludovic MARIN / AFP
2026. 04. 20. 17:45
Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn az észak-lengyelországi Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.

Optimizmus

Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta:

optimisták lehetünk azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében.

Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint „számunkra és hitelességünknek is”.

Harc a demokráciáért

Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért folytatott harcban. A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy

Magyarországon egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata fog kormányozni.

Magyar Péter máris kérte, hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak „teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz” – mondta.

