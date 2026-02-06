Von der Leyen: Itt a huszadik szankciós csomag Oroszország ellen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményben jelentette be, hogy előterjeszti a huszadik szankciós csomagot Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni agressziója miatt.

A közleményben hivatkoznak arra, hogy Oroszország a civil lakosságot támadja, és Von der Leyen szerint a Kreml szándékosan célozza a lakóházakat és a polgári infrastruktúrát.

A bizottság elnöke a béketárgyalásokkal kapcsolatban azt írta, Moszkva csak akkor lesz hajlandó valódi kompromisszumra, ha rákényszerítik. Pont ezért célozza a szankciós csomag az energiaágazatot, a pénzügyi szektort és a kereskedelmet.

Új eszközök

A bejelentett intézkedések között ott van az orosz nyersolajra vonatkozó teljes tengeri szolgáltatási tilalom bevezetése, amelyet a G7 partnerekkel közösen léptetnek életbe. Emellett 43 hajót vesznek fel az árnyékflotta listájára, azon így összesen 640 hajó szerepel majd. Az LNG-tankereket és a jégtörőkkel kapcsolatban is szigorítják a szolgáltatásokat.

Húsz orosz regionális bankot vesznek szankciós listára, és fellépnek a kriptovaluták felhasználása ellen is, hogy ezzel ne lehessen a szankciókat kijátszani. Több százmillió eurós export- és importtilalom jön, és tovább szűkítik az orosz hadiipar számára elérhető technológiákat. A szankciók megkerülése elleni uniós eszköz most kerül először használatba.