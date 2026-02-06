Pénteken egy rövid, alig valamivel több mint egyperces videót tett közzé saját közösségi felületén, a Truth Socialön Donald Trump, amelynek igazán az utolsó néhány másodperce okozott felháborodást a demokraták, de még egyes republikánusok köreiben is.

A videó témája a 2020-as amerikai elnökválasztás, azzal kapcsolatban is az, hogy Trump szerint a voksolást elcsalták, ennek köszönhető csak, hogy nem ő, hanem a demokrata Joe Biden lett az Egyesült Államok elnöke az előző ciklusban. A videó utolsó képkockáin aztán némileg váratlanul megjelenik Barack Obama volt demokrata elnök és felesége, Michelle Obama – majmokként ábrázolva.

A felvétel néhány óra alatt nagy utat járt be az X-en, a Republicans against Trump (Republikánusok Trump ellen) nevű fiók csak a képkivágást osztotta meg. Hozzáfűznivalójukat Trump akciójához úgy lehet a legjobban magyarra fordítani: „nincs lejjebb”.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys. There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

A felvétel demokrata körökben is felháborodást keltett. Ben Rhodes, Barack Obama korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója és bizalmasa szintén az X-en azt üzente Trumpnak és rasszista követőinek: kísértse őket a tudat, hogy a jövő Amerikájának polgárai tisztelettel és szeretettel emlékeznek majd Obamára, Trumpra pedig szégyenfoltként tekintenek majd. Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója pedig felszólított minden republikánust, hogy azon nyomban ítéljék el az elnök szerinte undorító tettét.

Az Obama házaspár egyelőre nem reagált az ügyre.