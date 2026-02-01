Fehér szülők, fekete gyermek: súlyos hibát vétettek egy floridai meddőségi klinikán

Pert indított egy amerikai pár az Orlando Fertility Centre néven működő, mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó klinika ellen, miután a nő nem saját biológiai gyermeküket hozta világra – írja a Metro. Tiffany Score és Steven Mills kislánya tavaly áprilisban született mesterséges megtermékenyítés után, ám a helyzet hamar gyanús lett, mivel a két szülő fehér, míg a gyermek fekete. Genetikai vizsgálatok megerősítették, hogy a baba nem az övék.

A szülők többször is felvették a kapcsolatot a Dr. Milton McNichol által vezetett klinikával, de nem kaptak választ a kérdéseikre, ezért január 22-én pert indítottak. A pár bízik benne, hogy továbbra is együtt nevelhetik a lányt,

ugyanakkor erkölcsi kötelességüknek érzik a biológiai szülők megtalálását.

Jack Scarola ügyvéd szerint Score és Mills attól tartanak, hogy idővel bejelentkezhetnek a genetikai szülők, és elvehetik a gyermeket. Emellett amiatt is aggódnak, hogy a három megtermékenyített petesejtük egyikét másik páciensbe ültették be.

A klinika vezetője korábban megrovásban részesült

A pár most arra kéri a klinikát, hogy tájékoztassa az összes többi pácienst, akiknek embrióját a létesítményben tárolták a téves beültetés idején. Emellett a genetikai vizsgálat árát is meg akarják fizettetni az intézménnyel.

Az Orlando Fertility Centre honlapján korábban azt írták, hogy aktívan együttműködnek a vizsgálatban. Ezt a közleményt a januári tárgyalást követően eltávolították. A klinikát arra kötelezték, hogy nyújtson be részletes tervet a helyzet orvoslására.

Dr. McNicholt 2024 májusában a floridai Orvosi Kamara megrovásban részesítette, miután egy egy évvel korábbi ellenőrzés során több állítólagos problémát is feltártak. Többek között azt kifogásolták, hogy irányítása alatt a jelenlegi teljesítményi szabványoknak nem megfelelő berendezéseket használtak, és 5000 dolláros bírságot szabtak ki rá.